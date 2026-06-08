Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, medeniyetin doğduğu yer olarak nitelendirilen Eski Malatya Meydanı’nda esnaf, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki ticari ve sosyal hayatın yeniden canlanması için tarihi yapıların kritik önem taşıdığını belirten Karademir, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı ve tarihi Ulu Camii için restorasyon süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE’NİN GÖZBEBEĞİ HALİNDEYDİ"

Deprem öncesi döneme dikkat çeken MAGİNDER Başkanı Karademir, tarihi yapıların bölge turizmi için lokomotif görevi gördüğünü hatırlattı. Karademir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Malatya’mızda 6 Şubat öncesinde Kervansaray hem kentimiz hem de Türkiye’nin gözbebeği halindeydi. Burası hem yerel hem de yabancı turist çeken çok önemli bir merkezdi. Şimdi ise esnafımızın ve vatandaşımızın tek bir talebi var: Hem Ulu Camii’mizin hem de Kervansaray’ımızın bir an önce ayağa kaldırılarak Malatya’mıza yeniden kazandırılması.”

ESKİ MALATYA ESNAFI DERTLİ "SOMUT BİR ADIM BEKLİYORUZ"

Bölge ekonomisinin ayağa kalkması için Kervansaray’ın açılmasının şart olduğunu belirten Eski Malatya esnaflarından Vahit Dedikler de duruma tepki gösterdi. Depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tarihi yapıda henüz somut ve hızlandırılmış bir çalışma göremediklerini ifade eden Dedikler, kapalı kalan her günün esnaf için ciddi bir ekonomik kayıp anlamına geldiğini, Kervansaray’ın açılmasıyla bölgenin eski canlı günlerine hızla döneceğine inandıklarını kaydetti.