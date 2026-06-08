Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, uluslararası arenada göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 05-07 Haziran 2026 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen U-20 Dumitru Pîrvulescu & Vasile Lorga Uluslararası Güreş Turnuvası’na Malatyalı gençler damga vurdu.

MİNDERDE MALATYA RÜZGÂRI İKİ KATEGORİ, İKİ ALTIN

Bükreş'te düzenlenen zorlu turnuvada ay-yıldızlı mayoyu giyen Malatyalı sporcular, sergiledikleri üstün performansla rakiplerine şans tanımadı.

97 Kilogramda Gururumuz: Turnuvanın en çekişmeli kategorilerinden biri olan 97 kilogramda mindere çıkan Emir Ömer Bozbağ , tüm rakiplerini devirerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın en çekişmeli kategorilerinden biri olan 97 kilogramda mindere çıkan , tüm rakiplerini devirerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. 72 Kilogramda Büyük Başarı: 72 kilogram kategorisinde mücadele eden bir diğer gururumuz Salih Yusuf Yazıcı ise zorlu karşılaşmaların ardından altın madalyayı boynuna takarak Malatya’ya çifte gurur yaşattı.

SIRADA AVRUPA ŞAMPİYONASI VAR!

Romanya'da elde edilen bu tarihi başarı, genç güreşçilere aynı zamanda dev bir kapıyı da araladı. Turnuvada şampiyon olan Emir Ömer Bozbağ ve Salih Yusuf Yazıcı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Malatya spor camiasında büyük bir sevinç yaratan bu başarının ardından, sporcuların yetişmesinde büyük pay sahibi olan antrenör Tekin Özdemir, teknik heyet, idareciler ve sporcuların aileleri tebrik yağmuruna tutuldu. Uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandıran Malatyalı gençlerin, Avrupa Şampiyonası'ndan da madalya ile dönmesi bekleniyor.