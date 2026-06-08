Malatya Yeşilyurt’ta çocukların başlattığı çevre hareketi, tüm şehre örnek olacak devasa bir doğa kurtarma operasyonuna dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliklerde, hem iklim krizine dikkat çeken ödüllü resimler yarıştı hem de doğayı büyük bir felaketten kurtaran rekor sayıda atık toplandı. Ödül töreninde ortaya çıkan rakamlar ise izleyenleri hayrete düşürdü.

TOPRAK KURTARMA OPERASYONU VE KAZANAN OKULLAR

Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında, Malatyalı öğrenciler adeta bir çevre seferberliği ilan etti. 15 Eylül 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında tam 48 bin adet atık pil toplandı. Bu inanılmaz rakam sayesinde tam 196 bin metreküp toprağın zehirlenmesinin önüne geçildi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı pil toplama yarışında ödül alan okullar ise şöyle sıralandı:

Birinci: 110 kilogram pil toplayan Yeşiltepe Ahmet Parlak İlkokulu

110 kilogram pil toplayan İkinci: 95 kilogram pil toplayan Şehit Koray Seçkin İlkokulu

95 kilogram pil toplayan Üçüncü (Paylaştılar): 90'ar kilogram pil toplayan Özalper İlkokulu ve İbni Sina İlkokulu

30 BİN TL ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

Diğer yandan ortaokul öğrencileri, "Dünya İçin Çiz" temasıyla küresel ısınma ve su krizini tuallere döktü. Yeşilyurt Belediyesi tarafından toplam 30 bin TL para ödülünün dağıtıldığı İklim Değişikliği Temalı Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler büyük takdir topladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda; Adaşehir Ortaokulu’ndan Nazlı Hilal Akşahin birinci, İntegral Ortaokulu’ndan Asrın Efe Karadoğan ikinci, Farabi Ortaokulu’ndan Ada Yüksek ise üçüncü oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuşan çocukların çevre bilinci, Malatya'nın geleceğine dair umutları yeşertti.