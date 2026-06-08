Mahalledeki güvenlik sorununa dikkat çeken ve vatandaşların canından bezdiğini belirten Kırçuval Mahalle Muhtarı Mustafa Emin Serttaş, şu ifadeleri kullandı:

“Depremin üzerinden 3 yıl geçti. Hala yıkılmayan binalarımız var. Özellikle bir tane ağır hasarlı binamız var. 2 tane az hasarlı binamız var. O az hasarlı binalarda tamamen camlar ve çerçeveleri söküldü, 3 senedir özellikle uyuşturucu kullananların kullandığı mekan olmuş. Gece yarıları polisler geliyor onları çıkarıyorlar mahalleli artık illallah etmiş. Bu iki bina yüzünden mahalleden taşınan birçok insan oldu.”

"DEVLET HAK SAHİPLERİNE 3 AY SÜRE VERSİN"

Söz konusu binalar için acil bir çözüm formülü öneren Serttaş, mülk sahiplerine süre tanınması ve adım atılmaması halinde belediyenin devreye girmesi gerektiğini söyledi:

“Az hasarlı ise devletimiz hak sahiplerine ya burayı yıktırın ya da onarın diyecek. 3 ay gibi bir zaman versinler yapmazlarsa belediye kendisi yıkacak, yıktıktan sonra da ücretini buranın hak sahipleri kimlerse onlardan tahsil edecekler.”

"ÇATISINI SÖKTÜLER, ÖYLECE BIRAKTILAR!"

Ağır hasarlı binalardaki çalışmaların da yarım bırakıldığını vurgulayan muhtar, tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi:

“Bir tane ağır hasarlı binamız var 20 gün önce çatısının el ile söktüler öyle bıraktılar hala yıkılmadı.”