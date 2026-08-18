Keban Barajı’nın su tutmasıyla dış dünyayla bağı kesilen 25 köyün Fırat’ın azgın sularına karşı verdiği 22 yıllık hayatta kalma mücadelesi, merhum Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde yazılan unutulmaz bir zafere dönüştü. İşte "Devlet-millet iş birliği" ile Türkiye’de bir ilki başaran, uğruna ağıtlar yakılan ve bugün vefanın sembolü haline gelen Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü’nün filmleri aratmayan hikayesi!

Fırat Nehrinde 22 Yıl Süren Yaşam Mücadelesi

Keban Barajı’nın yapımıyla birlikte Kemaliye’ye bağlı 25 köyün köprüleri sular altında kaldı. Yıllar boyunca Fırat’ın karşı yakasına geçmek adeta bir ölüm kalım savaşına dönüştü. İlkel sallar, sandıklar ve küçük teknelerle taşınmaya çalışan bölge halkı, Fırat’ın sularına kurbanlar verdi.

Terör Baskısı ve Mahsur Kalan Hayatlar

Sonradan devreye giren emektar feribot, terör tehdidi nedeniyle gün batımından sonra çalışmıyordu. Gece başlayan doğumlarda ve acil hastalıklarda insanlar çaresiz kalıyordu.

Kornalarla Çırpınış

Son feribota yetişmek isteyen sürücüler, kilometrelerce öteden kornalara basarak kaptana seslerini duyurmaya çalışıyor, kaçıranlar ise Munzur Dağları’nın etrafında sabahlamak zorunda kalıyordu.

Ulaşım imkansızlığı yüzünden köyler hızla boşalmaya ve kaderine terk edilmeye başladı.

Bürokrasiye ve İmkansızlıklara Meydan Okuyan Proje

1993 yılının Eylül ayında, bölge halkının umutsuzluğu Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nun cesaretiyle kırıldı. "Devlet yatırımı beklenirse bu köprü bitmez" anlayışıyla yola çıkılarak Türkiye’de ilk kez uygulanan bir model hayata geçirildi:

Köprünün bütçesi ve inşaatı, köylülerin maddi katkıları ve İl Özel İdaresinin özverili kaynaklarıyla ortaklaşa yürütüldü. Yıllar süren yüksek enflasyon ve doğanın çetin engellerine rağmen geri adım atılmadı.

Unutulmaz Açılış

4 yıl süren olağanüstü mücadelenin ardından köprü, 13 Eylül 1997 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, bakanlar ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın coşkusuyla açıldı.

Feribot Emekli Oldu, Efsane Valinin Adı Yaşatıldı

Açılış günü bayraklar ve pankartlarla donatılan köprü, bölge halkı için adeta gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllarca nehrin iki yakasında umudu ve hüznü taşıyan o emektar feribot, köprünün hizmete girmesiyle görevini tamamlayarak emekliye ayrıldı.

Fikir babasından son harcına kadar projeye ruhunu katan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun anısına köprüye "Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü" adı verildi.

Malatyalılar İçin Hafta Sonu Rotası

Malatya kent merkezine sadece 150 km mesafede bulunan bu tarihi yapı, günümüzde hem görsel heybeti hem de arkasındaki insanüstü başarı hikayesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sıra dışı bir tarih ve doğa gezisi planlayanlar için Kemaliye ve bu efsanevi köprü, bölgenin mutlaka görülmesi gereken duraklarının başında geliyor.