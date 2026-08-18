Olay, Şifa Mahallesi Kipri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta kaldırımda yürüyen kadın dengesini kaybederek yol kenarındaki inşaat alanına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kadına ulaşmak için çalışma yürütürken, çevrede toplanan bazı vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yayalara Geçecek Alan Kalmadı

Sokağın dar olması ve devam eden inşaat çalışmasının yolu daha da daraltması nedeniyle yayaların güvenli şekilde ilerleyebileceği alanın sınırlı kaldığı görüldü. Şantiye çevresinde yayalar için güvenli geçiş koridoru oluşturulup oluşturulmadığı ise tartışma konusu oldu.

Malatya genelinde çok sayıda inşaat çalışması devam ederken, şantiye çevrelerindeki denetimlerin yetersizliği de gün yüzüne çıktı. İnşaat firmalarının çalışma alanlarını gerekli bariyerlerle çevirmesi, uyarıcı levhalar yerleştirmesi ve yayalar için güvenli geçiş alanı oluşturması istendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.