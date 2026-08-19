Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında belirtilen saat aralıklarında kesinti yaşanacak.
Kesinti Yapılacak İlçe, Mahalle ve Saat Aralıkları
Battalgazi
09.00 - 17.00: Karahan, Meydanbaşı, Orduzu, Karaköy ve Yarımcahan mahalleleri (İşletme Çalışması)
14.00 - 16.00: Bahri ve Merdivenler mahalleleri (İşletme Bakım Çalışması)
17.00 - 20.00: Hasırcılar Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Doğanşehir
09.00 - 17.00: Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Kelhalil, Polatdere, Şatıroba ve Gürobası mahalleleri (İşletme Bakım Çalışması)
Yeşilyurt
09.00 - 17.00: Salköprü Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Kale
14.00 - 16.00: Kıyıcak Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Yetkililer, planlı kesintilerin yaşanacağı saat dilimlerinde vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmaları çağrısında bulundu.