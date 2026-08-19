Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında belirtilen saat aralıklarında kesinti yaşanacak.

Kesinti Yapılacak İlçe, Mahalle ve Saat Aralıkları

Battalgazi

09.00 - 17.00: Karahan, Meydanbaşı, Orduzu, Karaköy ve Yarımcahan mahalleleri (İşletme Çalışması)

14.00 - 16.00: Bahri ve Merdivenler mahalleleri (İşletme Bakım Çalışması)

17.00 - 20.00: Hasırcılar Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)

Doğanşehir

09.00 - 17.00: Esentepe, Çığlık, Çömlekoba, Kelhalil, Polatdere, Şatıroba ve Gürobası mahalleleri (İşletme Bakım Çalışması)

Yeşilyurt

09.00 - 17.00: Salköprü Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)

Kale

14.00 - 16.00: Kıyıcak Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)

Yetkililer, planlı kesintilerin yaşanacağı saat dilimlerinde vatandaşların elektrikli cihazlar konusunda tedbirli olmaları çağrısında bulundu.