Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için sosyal medyada paylaşılan yeni bir tarif ilgi görüyor. Food & Wine tarafından da aktarılan bu pratik yöntem, evde ekstra makine veya blender kullanmadan dondurma yapmayı mümkün kılıyor. Karpuzun içine yalnızca bir miktar krema eklenerek hazırlanan tatlı, kısa sürede kaşıkla yenebilecek ideal kıvama ulaşıyor.

Tarifin uygulanışındaki en pratik detay, meyvenin kendi kabuğunun kase işlevi görmesi. Hazırlık aşamasında karpuz ilk olarak iki eşit parçaya bölünüyor ve doğrudan dondurucuya yerleştiriliyor. Bütünüyle donduğundan emin olunduktan sonra iç kısmı bir çatal veya kaşık yardımıyla kazınıyor. Meyve parçalarının üzerine krema ilave edilip karıştırıldığında ortaya buzlu ve yumuşak bir doku çıkıyor.

Sadece dondurulmuş karpuz kazındığında genellikle granitayı andıran kristalli ve sert bir yapı oluşuyor. İçeriğe dahil edilen krema tam bu noktada devreye girerek buz parçalarının arasına sızıyor. Böylece porsiyonlar çok daha yoğun ve pürüzsüz bir form kazanıyor. Meyvenin barındırdığı doğal şeker tatlandırma için yeterli geldiğinden, dışarıdan ekstra bir şeker katmaya gerek kalmıyor.

FARKLI AROMALARLA KİŞİSELLEŞTİRME İMKANI

Tatlıyı hazırlama süreci, meyvenin dondurucudan çıkarılmasının ardından birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Burada uyulması gereken en hayati kural, işlemlere başlanmadan önce karpuzun tamamen donmuş olması. Daha hafif bir lezzet arayanlar tarifteki krema oranını rahatlıkla azaltabiliyor. Karışıma bal veya lime suyu katılarak tat profilinde farklılık yaratılabiliyor. Taze nane yaprakları da bu birleşime ekstra ferahlık katıyor.