Ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan ya da halen bir yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden adayların yararlanabildiği sınavsız kayıt imkanında başvuru takvimi üniversitelere göre şu şekilde şekillendi:

Üniversitelere Göre Sınavsız Üniversite Kayıt Tarihleri

Açıköğretim fakültelerinde sınavsız ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri:

İstanbul Üniversitesi (AUZEF): 27 Temmuz – 12 Ekim

Anadolu Üniversitesi (AÖF): 17 Ağustos – 19 Ekim

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde rektör kim olacak? 4 isim YÖK görüşmesine çağrıldı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde rektör kim olacak? 4 isim YÖK görüşmesine çağrıldı
İçeriği Görüntüle

Ankara Üniversitesi (ANKUZEF): 17 Ağustos – Eylül

Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF): 24 Ağustos – 25 Ekim

İnönü Üniversitesinden Dev Kadro Ilanı Bu Şartları Taşıyanlar Kaçırmasın! (4) Malatyahaber

Sınavsız İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilir?

Sınavsız üniversite kayıt imkanından faydalanmak isteyen adayların taşıması gereken temel şartlar:

Herhangi bir ön lisans veya lisans programında halen kayıtlı olan öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar başvuru yapabilir.

Ön lisans öğrencileri/mezunları sadece ön lisans açıköğretim programlarına; lisans öğrencileri/mezunları ise hem ön lisans hem de lisans açıköğretim programlarına başvuru hakkına sahip.

Adayların herhangi bir merkezi sınava (YKS/TYT/AYT) girmesine veya puan almasına gerek yok.

2026 Yks Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak Ösym Tarih Verdi Mi (2)

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Başvurular, ilgili üniversitelerin açıköğretim fakültesi çevrim içi (online) başvuru otomasyonları üzerinden e-Devlet entegrasyonu ile gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra program tercihlerini tamamlayıp materyal/dönem harç ücretini ödemeleri yeterli.

Kaynak: Haber Merkezi