Ön lisans veya lisans diplomasına sahip olan ya da halen bir yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden adayların yararlanabildiği sınavsız kayıt imkanında başvuru takvimi üniversitelere göre şu şekilde şekillendi:

Üniversitelere Göre Sınavsız Üniversite Kayıt Tarihleri

Açıköğretim fakültelerinde sınavsız ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri:

İstanbul Üniversitesi (AUZEF): 27 Temmuz – 12 Ekim

Anadolu Üniversitesi (AÖF): 17 Ağustos – 19 Ekim

Ankara Üniversitesi (ANKUZEF): 17 Ağustos – Eylül

Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF): 24 Ağustos – 25 Ekim

Sınavsız İkinci Üniversiteye Kimler Başvurabilir?

Sınavsız üniversite kayıt imkanından faydalanmak isteyen adayların taşıması gereken temel şartlar:

Herhangi bir ön lisans veya lisans programında halen kayıtlı olan öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar başvuru yapabilir.

Ön lisans öğrencileri/mezunları sadece ön lisans açıköğretim programlarına; lisans öğrencileri/mezunları ise hem ön lisans hem de lisans açıköğretim programlarına başvuru hakkına sahip.

Adayların herhangi bir merkezi sınava (YKS/TYT/AYT) girmesine veya puan almasına gerek yok.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Başvurular, ilgili üniversitelerin açıköğretim fakültesi çevrim içi (online) başvuru otomasyonları üzerinden e-Devlet entegrasyonu ile gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra program tercihlerini tamamlayıp materyal/dönem harç ücretini ödemeleri yeterli.