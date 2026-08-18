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Psikolojik olarak en zorlanan yaş grubu belli oldu
Uzmanların yayımladığı geniş kapsamlı araştırmaya göre, 25-35 yaş aralığındaki Y kuşağı diğer kuşaklara kıyasla çok daha ağır bir psikolojik yük taşıyor.
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