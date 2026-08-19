2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yapılacak olan ihale, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

İhale Edilecek Taşınmazlar ve Fiyat Detayları

Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu’nda saat 10.00 itibarıyla başlayıp sırayla yapılacak ihalede yer alan dükkan ve büfelerin yıllık muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları şu şekilde belirlendi:

Kileyik Belediye İş Merkezi B Blok Dükkanları (B1, B3, B4, B6, B7, B8, B9 Nolu Dükkanlar): Yıllık muhammen bedeli 75.000 TL, geçici teminatı 2.250 TL.

Kileyik Belediye İş Merkezi B Blok B5 Nolu Dükkan: Yıllık muhammen bedeli 100.000 TL, geçici teminatı 3.000 TL.

Özsan Sanayi Sitesi Batısı 5 Nolu Park Büfe: Yıllık muhammen bedeli 85.000 TL, geçici teminatı 2.550 TL.

Tüm taşınmazlar için ihale şartname bedeli 2.500 TL olarak duyuruldu.

İhale Takvimi ve Zaman Çizelgesi

16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ihale oturumu, her taşınmaz için 10'ar dakikalık aralıklarla sıra takip edilerek yürütülecek:

10.00 – B1 Nolu Dükkan

10.10 – B3 Nolu Dükkan

10.20 – B4 Nolu Dükkan

10.30 – B5 Nolu Dükkan

10.40 – B6 Nolu Dükkan

10.50 – B7 Nolu Dükkan

11.00 – B8 Nolu Dükkan

11.10 – B9 Nolu Dükkan

11.20 – 5 Nolu Park Büfe

Başvuru Şartları ve Son Teslim Tarihi

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin hazırlayacakları belgeleri ve geçici teminat makbuzlarını 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.59’a kadar Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne elden bizzat teslim etmesi gerekiyor.

İstenen Başlıca Belgeler:

Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

Kimlik fotokopisi, ikametgah/yerleşim belgesi ve tebligat adresi (Gerçek kişiler için)

Ticaret/Sanayi Odası belgesi, vergi dairesi bilgileri ve sicil gazetesi (Tüzel kişiler için)

Vekaleten katılımlarda noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

Önemli Not: Ödemeler öncesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden tahakkuk kesilmesi gerekmekte olup, teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanması zorunludur. Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde incelenebilir.