Vatandaşlar acil ilaç ihtiyaçları için belirlenen adreslerden sağlık hizmeti alabilecek. İl genelinde acil tıbbi ihtiyaçların aksamaması adına hizmet verecek nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şu şekilde:

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Gürsoy Eczanesi

Adres: B. Hüseyin Bey Mah. Kışla Cad. LCW binası bitişiği No: 27/B Battalgazi / Malatya

Telefon: 0532 359 38 69

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Burcu Kiğılı Eczanesi

Adres: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi yanı, Yaylagül Büfe bitişiği

Telefon: 0422 325 83 25

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Özalper Eczanesi

Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı

Telefon: 0422 211 02 02

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Gündüzbey Eczanesi

Adres: Gündüzbey Mah. İsmetpaşa (Turgut Özal) Cad. No: 39/2 (Gündüzbey Sosyal Tesisleri karşısı)

Telefon: 0553 854 42 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczane

Aksu Eczanesi

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği karşısı) Battalgazi / Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık