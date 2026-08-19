Vatandaşlar acil ilaç ihtiyaçları için belirlenen adreslerden sağlık hizmeti alabilecek. İl genelinde acil tıbbi ihtiyaçların aksamaması adına hizmet verecek nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şu şekilde:
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Gürsoy Eczanesi
Adres: B. Hüseyin Bey Mah. Kışla Cad. LCW binası bitişiği No: 27/B Battalgazi / Malatya
Telefon: 0532 359 38 69
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Burcu Kiğılı Eczanesi
Adres: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi yanı, Yaylagül Büfe bitişiği
Telefon: 0422 325 83 25
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Özalper Eczanesi
Adres: Özalper Mah. Özalper Semt Konağı karşısı, Rabia Parkı ve Gelgör AVM aşağısı
Telefon: 0422 211 02 02
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Gündüzbey Eczanesi
Adres: Gündüzbey Mah. İsmetpaşa (Turgut Özal) Cad. No: 39/2 (Gündüzbey Sosyal Tesisleri karşısı)
Telefon: 0553 854 42 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczane
Aksu Eczanesi
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği karşısı) Battalgazi / Malatya
Telefon: 0506 443 34 44
Çalışma Saatleri: 24 Saat Açık