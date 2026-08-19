İbadetlerini zamanında eda etmek isteyen vatandaşlar için Malatya il genelinde 19 Ağustos Çarşamba günü geçerli olacak ezan vakitleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya'da günün namaz saatleri şu şekildedir:

İmsak: 04.07

Güneş: 05.38

Öğle: 12.37

İkindi: 16.21

Akşam: 19.22

Yatsı: 20.46

Zekat İbadetinin Hükmü ve Şartları

Öte yandan, İslam’ın temel esaslarından biri olan zekât ibadetine ilişkin merak edilen konular Diyanet kaynakları çerçevesinde açıklandı. Zekatla ilgili esaslar; bir kimseye zekâtın farz olmasının şartları ve verilen zekatın geçerli olmasının şartları olmak üzere iki ana başlık altında ele alınıyor.

Zekat Kimlere Farzdır?

Bir kimseye zekat vermenin farz olması için kişinin taşıması gereken başlıca nitelikler şunlardır:

Kişisel Yükümlülükler: Kişinin Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve hür olması gerekir.

Nisap Miktarı Mal: Kişinin bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla, hakikaten ya da hükmen artıcı nitelikte (gelir, kâr veya kendiliğinden çoğalma özelliği bulunan) nisap miktarı mala sahip olması şarttır.

Yıllanma Esası (Havl-i Havlan): Nisap miktarı servete sahip olunduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yılsonunda bu miktarın korunması icap eder. Yıl içerisindeki dalgalanmalar dikkate alınmaz; bununla birlikte süre dolmadan da zekat verilebilir.

Zekatın Geçerli Olmasının Şartları Nelerdir?

Edilinen zekatın dinen makbul ve geçerli sayılabilmesi için şu iki temel unsurun bulunması zorunludur:

Niyet: Zekt bir ibadet niteliği taşıdığından niyetsiz yerine getirilemez.

Temlik (Fakire Teslim): Zekatın doğrudan hak sahibine verilmesi ve mülkiyetine geçirilmesi şarttır. Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ikram (ibaha) yöntemleriyle zekat ibadeti yerine getirilmiş sayılmamaktadır.