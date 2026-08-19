Cumhurbaşkanı kararıyla Bitlis’teki Nemrut Kalderası resmen "Milli Park" ilan edilirken, eğitim, yargı ve ekonomi alanında da yeni kararlar yürürlüğe girdi.Günün öne çıkan düzenlemeleri, siyaset gündemi ve yürütme bölümünde yer alan kararların ayrıntıları şöyle:

Nemrut Kalderası Resmen "Milli Park" Statüsü Kazandı

Yayımlanan 11629 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bitlis ili sınırları içerisinde yer alan doğa harikası bölge koruma altına alındı. Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası, "Milli Park" olarak belirlendi. Karar ile birlikte bölgenin biyoçeşitliliğinin korunması, doğal mirasa sahip çıkılması ve bölge turizminin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor. Ayrıca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili 11630 ve 11631 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer başlıklar arasında yer aldı.

Eğitimde Yönetmelik Değişiklikleri

Yükseköğretim alanında İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde kapsamlı mevzuat güncellemelerine gidildi. Yayımlanan yeni yönetmelikler doğrultusunda şu alanlarda değişikliğe yapıldı:

Ana Yönetmelik: Kurumsal işleyişe dair temel esaslar güncellendi.

İhale Yönetmeliği: Mal, hizmet ve yapım işlerindeki satın alma süreçleri yeniden düzenlendi.

Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: Öğrencilerin ders, sınav ve mezuniyet kriterlerine ilişkin maddelerde düzenleme yapıldı.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Merkez bünyesindeki eğitim programları ve işleyiş kuralları güncellendi.

Yaz Öğretimi Yönetmeliği: Yaz döneminde açılacak dersler ve ders alma şartlarına dair esaslar netleştirildi.

Yargı ve Ekonomi Bölümü

Yargıtay Kararı: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne ait bir karar yürütme esaslarına uygun olarak Resmi Gazete'nin yargı bölümünde ilan edildi.

Finansal İlanlar: İlan bölümünde artırma, eksiltme ve çeşitli ihalelerin yanı sıra T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) günlük değerleri yayımlandı.