Yatırımcıların ve birikimini altında değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı kuyumcu ekranlarına çevrildi. Malatya piyasalarında altın çeşitlerinde hem alış hem de satış fiyatları güncellendi. İşte gram altından Cumhuriyet altınına, 22 ayar bilezikten Ata Liraya kadar piyasadaki en son durum:

Gram ve Bilezik Fiyatlarında Son Durum

Piyasaların en çok tercih edilen işlenmiş ve işlenmemiş altın türlerinde alış-satış makası dikkat çekerken, güncel fiyatlar şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.600 TL | Satış 6.810 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.050 TL | Satış 6.460 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.720 TL

Ziynet Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Düğün sezonunun ve birikim alışkanlıklarının vazgeçilmezi olan ziynet altınlarda da yukarı yönlü tablo öne çıkıyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 10.600 TL | Satış 11.190 TL

Yarım Altın: Alış 21.200 TL | Satış 22.380 TL

Liralık Altın (Tam Altın): Alış 42.400 TL | Satış 44.760 TL

Büyük Yatırımcının Tercihi: Ata Lira ve Cumhuriyet Altını

Yüksek tutarlı yatırımlarda öne çıkan büyük ebatlı altınlarda ise rakamlar şu şekilde kaydedildi:

Ata Lira: Alış 43.610 TL | Satış 46.040 TL

Cumhuriyet Altını (2.5): Alış 106.000 TL | Satış 111.900 TL

Piyasa Notu: Uzmanlar, altın alım-satımı yapacak vatandaşların işçilik farkları ve anlık piyasa dalgalanmalarını göz önünde bulundurarak kuyumculardaki anlık tabelaları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.