Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık yarışı ısınırken, adaylığını duyuran iş insanı Mahmut Boyraz kentin ekonomik geleceğine dair değerlendirmeler de bulundu. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç’ı il binasında ziyaret eden Boyraz, seçim sürecinde yürütülen siyasi algılara karşı net bir duruş sergiledi. Kentin sorunlarını çözmek adına tecrübeli bir ekiple yola çıktıklarını belirten Boyraz, MTSO'nun son 8 yıldaki performansını ve ihracat rakamlarını şeffafça konuşma çağrısı yaptı.

"Siyasete Değil, Malatya’ya Sorumluluğumuz Var"

Seçim sahasında partiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Mahmut Boyraz, bu duruma karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim partimiz yok, bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluk dahilinde tek hedefimiz Malatya kazansın.”

Ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Boyraz, kentin tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarıyla birlikte Malatya için bir yol haritası hazırladıklarını ve projelerin açıkça tartışılmasını istediklerini belirtti.

"Son 8 Yılın Performansını Konuşalım"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın geçmiş dönem icraatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden TSO Başkan Adayı Mahmut Boyraz, mevcut tabloya dair şu kritik soruları yöneltti:

Başarı Grafiği: “Geçen 8 yılda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası nasıl bir başarı grafiğine sahip?”

“Geçen 8 yılda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası nasıl bir başarı grafiğine sahip?” Ekonomik Durum: “Ekonomide neredeyiz?”

“Ekonomide neredeyiz?” Dış Ticaret: “İhracat rakamlarımız nedir? Bunları konuşalım.”

Erbakan Mesajı ve Teşekkür

Ziyarette Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan merhum Necmettin Erbakan’ı da rahmetle anan Boyraz, “Türkiye için kıymetli bir ilim insanını, siyaset ustası ve saygın bir isim olan Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle anıyoruz. Bizleri kabul eden değerli İl Başkanımız Burhan Kılıç ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Burhan Kılıç Tüm Adaylara Başarılar Diliyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç ise Mahmut Boyraz’ı tebrik etti. MTSO’nun kentin en önemli çatı kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Kılıç, Milli Görüş anlayışı doğrultusunda Malatya’nın kazanımlarını önemsediklerini belirterek yarışa katılan tüm adaylara başarı temennisinde bulundu.