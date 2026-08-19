Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Furkan Vakfı’na yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile birlikte çok sayıda şüphelinin ikametgahına baskın düzenlendi.

Evin Çevresinde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Operasyon sırasında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan Alparslan Kuytul’un evinin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Baskın haberini alarak evin çevresinde toplanan ve slogan atan Kuytul’un destekçileri ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir gerginlik ve tartışma yaşandı.

Sağlık Kontrolünün Ardından Emniyete Götürüldüler

Emniyet güçlerince ikamette gerçekleştirilen detaylı aramaların tamamlanmasının ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve gözaltına alınan diğer şüpheliler polis araçlarına bindirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonla ilgili tahkikat devam ediyor.