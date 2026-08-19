Malatya genelinde konut piyasasında oldukça dikkat çekici bir paradigma değişimi yaşanıyor. Şehirdeki gayrimenkul alıcılarının beklentileri ve yaşama bakış açıları evrim geçirirken, bu durum fiyatlandırma sistemlerinde yepyeni bir sayfanın açılmasına neden oluyor.

Kayısı Kentinde Yeni Dönem Emlak Dinamikleri

Yeşilyurt'ta ya da Battalgazi'de ev arayışına giren bir vatandaşın talepleri eskisi gibi basit değil. Bir zamanlar "Geniş olsun, güneş görsün" demek yeterliyken, şimdilerde en az bu özellikler kadar sitenin ruhu da sorgulanıyor. Birbirine yürüme mesafesinde olan, aynı mimari yapıya sahip iki farklı sitedeki daireler arasında akla ziyan fiyat farkları ortaya çıkabiliyor. Çünkü Malatyalılar huzur istiyor. İşleyen bir sosyal tesis, temiz tutulan bahçeler ve en önemlisi kavgasız gürültüsüz bir yönetim anlayışı, o dairenin değerini bir anda zirveye taşıyor.

Sürpriz Borçlar Can Sıkıntısı Yaratıyor

Ev almak zaten büyük bir maddi yük, üstüne bir de taşındığınız sitenin geçmişten gelen dertleriyle uğraşmak tam bir hayal kırıklığı. Bunu bilen bilinçli alıcılar, tapu dairesine gitmeden evvel sitenin bütçe dökümlerini inceliyor. Yarın öbür gün dış cephe boyası veya jeneratör yenilemesi adı altında istenecek devasa ek ödemeler, ev sahibinin belini bükebiliyor. Yüksek aidat toplanmasına rağmen çöpü alınmayan, güvenliği olmayan binalar Malatya piyasasında cazibesini yitirirken; gelir gideri kuruşu kuruşuna belli olan şeffaf siteler el üstünde tutuluyor.

Çocuklar İçin Güvenli Alanlar Fiyatı Zirveye Çekiyor

Aile kavramının ve komşuluğun çok değerli olduğu Malatya'da, konutun bulunduğu çevre sakinlerinin yapısı büyük önem taşıyor. Ebeveynler, çocuklarının site içerisinde güvenle bisiklete binebileceği, araç trafiğinden uzak oyun alanları olan projelere öncelik veriyor. Ortak yaşam kurallarının hiçe sayıldığı, otopark kavgalarının günlük rutine dönüştüğü yerleşim yerlerindeki evler alıcı bulmakta zorlanıyor. Buna karşın uyumlu ailelerin yaşadığı, düzenin ve saygının hakim olduğu sitelerdeki konutlar, yüksek fiyat etiketlerine rağmen kısa sürede satılıyor.