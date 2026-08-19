Malatya, deprem felaketinin ardından sağlık alanında düzenlenecek ilk uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 1. Uluslararası Pediatrik Aciller Kongresi, 28-30 Ağustos 2026 tarihlerinde MTÜ Battalgazi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, çocuk acil tıp alanında görev yapan ulusal ve uluslararası akademisyenler ile sağlık profesyonellerini aynı platformda buluşturacak.

Zengin Bilimsel İçerik ve Uygulamalı Kurslar

Üç gün sürecek organizasyonda yurt dışından 11, il dışından ise 46 uzman dâhil olmak üzere toplam 108 konuşmacı görev alacak. Türkçe ve İngilizce olarak yürütülecek kongre boyunca 36 bilimsel oturum düzenlenecek ve 150’den fazla sözlü sunum yapılacak. Program kapsamında çocuk acil tıbbındaki güncel yaklaşımlar, kritik hasta yönetimi, resüsitasyon, travma, yoğun bakım süreçleri ve geleceğin sağlık teknolojileri multidisipliner bir anlayışla ele alınacak. Ayrıca katılımcıların teorik bilgilerini pekiştirmeleri amacıyla uygulamalı REBOA ve ECMO kursları da verilecek.





"Akademik Süreçlerde Hızla İlerliyoruz"

Kongrenin üniversite ve kent için büyük önem taşıdığını vurgulayan MTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, genç bir kurum olmalarına rağmen bilimsel çalışmalarda hızla yol katettiklerini belirterek tüm sağlık çalışanlarını etkinliğe davet etti. MTÜ Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Bilgehan Demir ise organizasyonun deprem sonrası Malatya’daki ilk uluslararası sağlık kongresi olduğuna dikkat çekti.

Kongrenin, bilimsel bilgi paylaşımını ve uluslararası akademik iş birliklerini artırmasının yanı sıra Malatya’nın afet sonrası bilimsel görünürlüğüne ve kentin tarihi, kültürel değerlerinin tanıtımına önemli katkılar sunması hedefleniyor.