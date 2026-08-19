Malatya Battalgazi ilçesinde semt pazarı denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin son adresi Üçbağlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarı oldu. Pazar alanında detaylı bir inceleme yapan zabıta ekipleri tezgah düzeni, fiyat etiketlerinin görünürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin doğruluğu ile satış alanlarının nizami kullanımını tek tek kontrol etti.

Pazar Alanlarında Düzen ve Etiket Kontrolü

Alışverişe gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve pazar alanındaki geçiş koridorlarının açık kalması için pazarcı esnafına uyarılarda bulunuldu. Ekipler, tezgahların kendilerine tahsis edilen sınırların dışına taşmaması ve ürün fiyatlarının açık bir şekilde sergilenmesi gerektiğini hatırlattı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına pazar yerlerindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.