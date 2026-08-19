TÜİK verilerine göre, Malatya’nın dış ticaret istatistikleri ve yıllara göre ihracat-ithalat grafiği netleşti. 2023, 2024 ve 2025 yılları ile 2026 yılı haziran ayını kapsayan verilere göre Malatya, bölgedeki komşularına kıyasla ihracatta açık ara önde yer aldı.

2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları

2023 yılında Malatya, ihracatta bölgesel liderliğini açık farkla ortaya koydu.

İhracat:

Malatya: 387,31 milyon dolar

Elazığ: 335,17 milyon dolar

Bingöl: 5,98 milyon dolar

Tunceli: 0,16 milyon dolar

İthalat:

Malatya: 156,60 milyon dolar

Elazığ: 71,60 milyon dolar

Bingöl: 4,16 milyon dolar

Tunceli: 0,20 milyon dolar

2023 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2023 yılında 230,71 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

2024 Yılı Dış Ticaret Rakamları

2024 yılı, Malatya’nın ihracatta rekor kırdığı ve bölgedeki rakipleriyle aradaki farkı en çok açtığı yıl oldu.

İhracat:

Malatya: 421,98 milyon dolar

Elazığ: 259,93 milyon dolar

Bingöl: 6,17 milyon dolar

Tunceli: 0,45 milyon dolar

İthalat:

Malatya: 129,60 milyon dolar

Elazığ: 53,30 milyon dolar

Bingöl: 3,20 milyon dolar

Tunceli: 0,30 milyon dolar

2024 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2024 yılında 292,38 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek zirve yaptı.

2025 Yılı Dış Ticaret Rakamları

2025 yılında Malatya’nın ihracatı ve ithalatı dengeli seyrini sürdürdü, kent bölgedeki liderliğini korudu.

İhracat:

Malatya: 353,29 milyon dolar

Elazığ: 228,83 milyon dolar

Bingöl: 5,51 milyon dolar

Tunceli: 0,55 milyon dolar

İthalat:

Malatya: 185,42 milyon dolar

Elazığ: 59,78 milyon dolar

Bingöl: 3,34 milyon dolar

Tunceli: 0,41 milyon dolar

2025 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2025 yılında 167,87 milyon dolar dış ticaret fazlası elde etti.

2026 Yılı (Haziran Ayı) Dış Ticaret Rakamları

2026 yılının haziran ayı verilerine göre liderlik Elazığ’a geçti. Dış ticaret hareketliliği şu şekilde gerçekleşti:

İhracat:

Elazığ: 62,86 milyon dolar

Malatya: 29,91 milyon dolar

Bingöl: 0,86 milyon dolar

Tunceli: 0,10 milyon dolar

İthalat:

Malatya: 11,16 milyon dolar

Elazığ: 7,22 milyon dolar

Bingöl: 0,25 milyon dolar

Tunceli: 0,06 milyon dolar

2026 Haziran Dış Ticaret Dengesi: Malatya, haziran ayında da 18,75 milyon dolar net dış ticaret fazlası üretti.