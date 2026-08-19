TÜİK verilerine göre, Malatya’nın dış ticaret istatistikleri ve yıllara göre ihracat-ithalat grafiği netleşti. 2023, 2024 ve 2025 yılları ile 2026 yılı haziran ayını kapsayan verilere göre Malatya, bölgedeki komşularına kıyasla ihracatta açık ara önde yer aldı.
2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları
2023 yılında Malatya, ihracatta bölgesel liderliğini açık farkla ortaya koydu.
İhracat:
Malatya: 387,31 milyon dolar
Elazığ: 335,17 milyon dolar
Bingöl: 5,98 milyon dolar
Tunceli: 0,16 milyon dolar
İthalat:
Malatya: 156,60 milyon dolar
Elazığ: 71,60 milyon dolar
Bingöl: 4,16 milyon dolar
Tunceli: 0,20 milyon dolar
2023 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2023 yılında 230,71 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.
2024 Yılı Dış Ticaret Rakamları
2024 yılı, Malatya’nın ihracatta rekor kırdığı ve bölgedeki rakipleriyle aradaki farkı en çok açtığı yıl oldu.
İhracat:
Malatya: 421,98 milyon dolar
Elazığ: 259,93 milyon dolar
Bingöl: 6,17 milyon dolar
Tunceli: 0,45 milyon dolar
İthalat:
Malatya: 129,60 milyon dolar
Elazığ: 53,30 milyon dolar
Bingöl: 3,20 milyon dolar
Tunceli: 0,30 milyon dolar
2024 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2024 yılında 292,38 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek zirve yaptı.
2025 Yılı Dış Ticaret Rakamları
2025 yılında Malatya’nın ihracatı ve ithalatı dengeli seyrini sürdürdü, kent bölgedeki liderliğini korudu.
İhracat:
Malatya: 353,29 milyon dolar
Elazığ: 228,83 milyon dolar
Bingöl: 5,51 milyon dolar
Tunceli: 0,55 milyon dolar
İthalat:
Malatya: 185,42 milyon dolar
Elazığ: 59,78 milyon dolar
Bingöl: 3,34 milyon dolar
Tunceli: 0,41 milyon dolar
2025 Dış Ticaret Dengesi: Malatya, 2025 yılında 167,87 milyon dolar dış ticaret fazlası elde etti.
2026 Yılı (Haziran Ayı) Dış Ticaret Rakamları
2026 yılının haziran ayı verilerine göre liderlik Elazığ’a geçti. Dış ticaret hareketliliği şu şekilde gerçekleşti:
İhracat:
Elazığ: 62,86 milyon dolar
Malatya: 29,91 milyon dolar
Bingöl: 0,86 milyon dolar
Tunceli: 0,10 milyon dolar
İthalat:
Malatya: 11,16 milyon dolar
Elazığ: 7,22 milyon dolar
Bingöl: 0,25 milyon dolar
Tunceli: 0,06 milyon dolar
2026 Haziran Dış Ticaret Dengesi: Malatya, haziran ayında da 18,75 milyon dolar net dış ticaret fazlası üretti.