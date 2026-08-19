Kayısı bahçelerinin gölgesinde, huzurlu bir geleceğe adım atmak isteyen Malatyalı gençler için düğün hazırlıkları artık çok daha kolay planlanıyor. Yeşilyurt'tan Battalgazi'ye kadar evlilik hayali kuran binlerce çift, artan maliyetler karşısında devletin sunduğu Aile ve Gençlik Fonu desteklerine büyük bir ilgi gösteriyor.

Malatyalı Gençlere 250 Bin TL Faizsiz Finansman

Hayatın incesini kalıbını bir kenara bırakıp kendi yuvanızı kurmaya karar verdiğinizde, masrafların altından kalkmak cidden büyük bir cesaret gerektiriyor. Malatya'da evlenecek çiftlere sunulan 250 bin TL faizsiz kredi desteği, tam da bu noktada gençlerin en büyük yardımcısı oluyor. Çiftlerin her iki adayının da 18-25 yaş arasında olması halinde bu üst limitten faydalanılıyor. Yaş sınırı biraz daha yukarıda olanlar için ise 200 bin TL kredi imkanı sunuluyor. En güzel yanı, parayı aldığınız andan itibaren ilk 24 ay boyunca hiç taksit ödemiyor olmanız; böylece bütçeniz yıpranmadan evinizi dizebiliyorsunuz.

Esneklik Kazanan Gelir Şartı Yüzleri Güldürdü

Eski düzenlemedeki sıkı sınırlamalar nedeniyle başvuru yapamayacağını düşünen birçok Malatyalı genç, yeni gelen düzenlemeyle umutlandı. Gelir kriteri brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltilerek yaklaşık 82 bin 575 TL seviyesine çekildi. Hane geliri bu sınırın altında kalan tüm çiftler başvuru hakkı elde ediyor. Malatya'da ikamet etmek, üzerlerinde kayıtlı büyük mülklerin bulunmaması ve resmi nikaha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması aranan temel şartlar arasında yer alıyor. Gençlerin ayrıca Bakanlık tarafından verilen evlilik danışmanlığı eğitimlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Geleceğe Güvenle Bakan Mutlu Yuvalar

Malatya'da kurulan yeni yuvalar devletin sunduğu harika kolaylıklarla destekleniyor. Kredi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda geri ödemeler çok daha avantajlı hale geliyor. Geri ödeme sürecinde dünyaya gelen her çocuk için taksitler 12 ay erteleniyor. İkinci çocuk müjdesiyle birlikte ise kalan tüm kredi borçları hibe edilerek siliniyor. Toplam 21,9 milyar TL'lik güçlü bir kaynağa sahip olan fondan bugüne kadar 185 binden fazla genç faydalandı. Malatyalı genç çiftler de bu imkanı değerlendirerek hayallerindeki yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.