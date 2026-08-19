Malatya'da deprem sonrası Fuzuli Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmaları esnaf tarafından değerlendirildi. Dükkanların açılmasıyla caddede hareketlilik yaşandığını belirten esnaf, altyapı ve çevre düzenlemesindeki eksiklerin tamamlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

"2 Aydır Nefes Alabiliyoruz Ancak Eksiklikler Çok"

Caddede 10 yıldır esnaflık yapan Cebrail Çelik, yapılan çalışmalarla en azından toz ve pislikten kurtulduklarını belirterek şunları söyledi:

"2 aydır buradan nefes alabiliyoruz. Ancak halen eksiklikler çok. Yağmur drenajlarının önü kapalı, içine pislik dolmuş. Dört yol ağzının direkleri dikildi ama ışıklandırması yapılmadı. Kapalı Çarşı ve otobüs durağının orada ciddi bir trafik sıkıntısı yaşanıyor. Ağaçlarımız kurudu, kaldırımlar tam bitmedi. Okullar açıldığında bu sıkıntılar her tarafa yansıyacak.”

"Valimiz Sahip Çıkıyor Ama 5 Milletvekilini Göremiyoruz"

Süreçte Malatya Valisi Serdar Yavuz’un sahada aktif olarak yer aldığını fakat milletvekillerini caddede göremediklerini ifade etti. Çelik,

"Valimiz Serdar Yavuz sağ olsun Malatya’mıza çok güzel sahip çıkıyor, 3-4 kez buraya gelip ilgilendi. Ama sadece vali ile olmuyor. 5 milletvekilimiz var, hiçbirini görmüyoruz. Şehrin yüzde 80’i depremden zarar gördü ve bir şekilde ayağa kalkması lazım. Fuzuli Caddesi Malatya'nın en güzel yeri, bir an önce bu caddelerin ve sokakların bitmesini temenni ediyoruz"

diye konuştu.

"Yeşil Dokuyu Kaybettik, Ağaçlandırma İstiyoruz"

Eski Fuzuli Caddesi’ni arar olduklarını vurgulayan cadde esnafından Kenan İmer, yaya akışının azlığından ve yeşil alan eksikliğinden dert yandı. İmer,

"Fuzuli Caddesi şu an güzel ve işlek bir halde ama eski halini arıyoruz. En büyük sıkıntımız ağaçlarımızın kesilmesi. Keşke yenileri dikilseydi, caddemiz daha güzel ve canlı olurdu. Trafik akışı güzel fakat yaya trafiği az. Kernek Parkı’nın ufak bir bölümünü değiştireceğiz diye yıktılar ama şu an çalışma durdu. Orayı da yaparlarsa cadde daha da canlanır. Asfaltımızda çökmeler var, araçlar sıkıntı çekiyor. Ağaçlandırma, park yerleri ve otopark konularında köklü caddemize biraz daha ilgi gösterilmesini istiyoruz"

dedi.

"Caddemizde Ciddi Bir Ağaçlandırma Sorunu Var"

Cadde üzerindeki bir çiçekçi dükkanının sahibi olan Cengiz Köylü, çevre düzenlemesi ve Kernek Parkı ile ilgili taleplerini dile getirdi. Köylü,

"Belediye Başkanımıza ve Valimize emekleri için teşekkür ederiz. Ancak caddemizde ciddi bir ağaçlandırma sorunu var. Kernek Parkı’nın da ışıklandırma, havuzlar ve banklarla daha güzelleştirilmesi lazım."

ifadelerini kullandı.

Fuzuli Caddesi esnafı, deprem sonrası caddede sağlanan hareketlilikten memnun olduklarını ancak Malatya'nın önemli caddelerinden birisi olan bu alanda altyapı, çevre düzenlemesi ve otopark sorunlarının bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.