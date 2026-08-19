Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, kent genelinde yürütülen saha ve altyapı hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna yeni takviyeler yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinde kullanılmak üzere gümrük tasfiyesinden araç satın alınmasına ilişkin hazırlanan teklif meclis gündemine taşındı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın araç alımına ilişkin teklifi meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

16. Maddede Gümrük Tasfiyesinden Çekici ve Dorse Alımı Görüşüldü

Meclis oturumunun 16. maddesinde; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan araçların satın alınması masaya yatırıldı.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulan:

1 adet DAF marka 2018 model çekici

1 adet SCHMITZ marka 2013 model dorse

satın alınması hakkındaki madde mecliste detaylarıyla görüşüldü.

Teklif Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan yönetiminde gerçekleşen oturumda, Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy imzalı teklif yazısı meclis üyeleri tarafından oylandı. Gündemin 16. maddesi olarak görüşülen araç alımına ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan bu kararla birlikte, Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nden temin edilecek olan çekici ve dorse kısa süre içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet filosuna kazandırılacak.