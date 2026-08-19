Tv100’ün haberine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde gayrimenkul sahibi olmak isteyenler için dev bir satış organizasyonuna imza atıyor. Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 51 şehirde toplam 540 taşınmaz açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Satış listesinde hem konutlar hem de iş yerleri yer alırken, başvurular hem fiziki olarak hem de internet üzerinden kabul edilecek.

Ev ve ticari gayrimenkul arayan vatandaşlar için satış şartları, teminat miktarları ve ödeme planları resmi olarak açıklandı.

Müzayede Takvimi İki Gün Sürecek!

TOKİ’nin 540 gayrimenkul için düzenleyeceği açık artırma organizasyonu iki ayrı günde ve Lot sırasına göre gerçekleştirilecek. Katılımcıların ilgilendikleri taşınmazın Lot numarasını takip etmesi gerekiyor:

19 Ağustos 2026 Çarşamba (Saat 10.30): 1 ile 235 arasındaki lotlar için açık artırma yapılacak.

1 ile 235 arasındaki lotlar için açık artırma yapılacak. 20 Ağustos 2026 Perşembe (Saat 10.30): 236 ile 540 arasındaki lotlar için müzayede başlayacak.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ilgili taşınmaz için belirlenen katılım teminatını ihaleden önce yatırmış olması şart koşuluyor.

Konut ve İş Yerlerinde Ödeme Seçenekleri Nasıl Olacak?

Gayrimenkulün türüne ve lot koşuluna göre farklı ödeme planları uygulanacak:

Konut Alıcıları İçin:

Yüzde 25 Peşinat ve 120 Ay Vade: Konut kategorisinde temel ödeme planı olarak yüzde 25 peşin ve 120 ay vade imkânı sunuluyor. Ayrıca peşin ödeme seçeneği de bulunuyor.

İş Yeri Alıcıları İçin: İş yerlerinde ilgili lotun satış şartlarına bağlı olarak 4 farklı model uygulanabilecek:

Yüzde 30 Peşin – 60 Ay Vade

Yüzde 10 Peşin – 96 Ay Vade

Yüzde 10 Peşin – 120 Ay Vade

Peşin Ödeme

Katılım Teminat Bedelleri Ne Kadar? (80 Bin TL'den Başlıyor)

Müzayedeye katılabilmek için taşınmazların muhammen (tahmini) bedellerine göre belirlenen katılım teminatının ödenmesi gerekiyor. Teminat ödemeleri T. Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden yapılabilecek.

İşte gayrimenkul değerine göre yatırılması gereken teminat tutarları:

2.499.999 TL’ye kadar olan taşınmazlar: 80.000 TL

80.000 TL 2.500.000 TL – 3.999.999 TL arası: 200.000 TL

200.000 TL 4.000.000 TL – 6.999.999 TL arası: 300.000 TL

300.000 TL 7.000.000 TL – 9.999.999 TL arası: 600.000 TL

600.000 TL 10.000.000 TL – 19.999.999 TL arası: 1.000.000 TL

1.000.000 TL 20.000.000 TL ve üzeri taşınmazlar: 3.000.000 TL

(Önemli Not: Bu tutarlar satış fiyatı veya peşinat değil, açık artırmaya katılım için yatırılması gereken teminat bedelidir.)

TOKİ’nin Satış Yapacağı 51 İl Listesi

Müzayede kapsamındaki gayrimenkullerin yer aldığı illerin tam listesi şu şekildedir:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, MALATYA, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Van ve Zonguldak.