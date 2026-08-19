Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 oldu.

İstihdam Yükselişte

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde 155 bin kişilik artışla 32 milyon 479 bine ulaştı. İstihdam oranı da 0,1 puan artarak yüzde 48,5 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda ise yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım ve Genç Nüfusta Durum

İşgücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 71 bin kişi artarak 35 milyon 278 bine çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 oldu. Katılım oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 35,3 olarak hesaplandı.

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan düşerek yüzde 13,9’a geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11 olurken, genç kadınlarda bu oran yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Hizmet Sektörü İstihdamın Yüzde 59,8’ini Oluşturdu

Sektörel bazda bakıldığında istihdam, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin, hizmet sektöründe ise 240 bin kişi arttı. Buna karşın sanayi sektöründe istihdam 121 bin kişi azaldı.

Toplam istihdamın yüzde 59,8’i hizmet, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 13,7’si tarım ve yüzde 6,8’i inşaat sektöründe yer aldı.

Çalışma Süresi ve Atıl İşgücü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ikinci çeyrekte 0,1 saat artarak 42,3 saate yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20 olarak hesaplandı.