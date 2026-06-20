Efsane Malatyaspor’un kurumsal ve sportif yaşaması adına Tarihi bir adımı atan başta Sami Er başkan ve tüm katmanlara teşekkür etmek lazım. Malatya futbolu adına bir Milat’ı yaşıyoruz.

Malatya Yeşilyurt Spor kulübü olağan üstü genel kurulunda alınan Tüzük değişimi ile Malatyaspor ismi ve kulübün renginin Sarı Kırmızı olması gerçekten Malatya ve ülkenin dışındaki Malatyalı spor kamuoyunu yaşanacak en büyük sevici yaşatmıştır. Pandemi ve 6 Şubat depremi sonrası büyük yıkım yaşayan Malatya yapısal mücadelenin verilişinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulu kararı sonrası isim ve renk değişimi onaylandığında asıl sevinç ve Bayram o zaman yaşatılacak. Gelinen süreçte Efsane Malatyaspor kulübünün mevcut başkanı Muhammed Güner eski başkanlardan İlhan Kavuk ve Haşim Karadağ’ın gösterdikleri yaklaşım ve kararlılık gelinen noktanın yaşanması için en önemli belirleyici hamleler oldu. Geçmişte her ne kadar kulübün içine düştüğü yapısal sorunlarda kısmen de olsa hataları olan tüm katmanların son attıkları hamle bir anda yapılan hataların ve geçmişin üzüntülerini unutturmuş oldu. Sonuç itibarı ile Sayın Sami Er’in karlı yaklaşımı ve bütünleştirici ve birleştirici mücadelesi Tarihi bir kırılma. Malatya spor camiasında bazı fanatik insanların her ne kadar bu birleşmeye karşı olsa da yapılan hamle efsane Malatyaspor’un tüm borçlarının kapatılması ve yıllardır alacağı olan teknik adamlar, oyuncular ve kulüp personelini kısmen de olsa sevindirecek olan bu hamle tarihi bir temizliği ortadan kaldırmış olacak. Yıllardır gerek yazılarımda gerekse sözlü yorumlarımda Malatya için tek olmazsa olmaz Malatyaspor isminin tekrardan profesyonel liglerde isminin konuşulması sevincini ve bizlere yaşatanları tarih hiçbir zaman unutmayacaktır. Tek beklenti TFF’nin vereceği sevindirici karar temennim sevincimizin kursağımızda kalmaması…