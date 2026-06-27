Okulların tatil olmasından sonra Malatya Amatör spor kulüpleri sezonluk giderlerini karşılama adına yaz boyunca kulübe gelir sağlamak ve takımlarına lisanslı oyuncu kazandırmak adına verecekleri çabaları maalesef devletin en aktif kurumu sözüm onan Gençlik spor il müdürlüğünün zorluk çıkartmasına bir anlam vermek gerçekten zor.

Genel anlamda ekonomisi zayıf olan ve bir çok kulübün başkanlarının emekli olması dolayısıyla yıllık forma ,Top ve ulaşım giderlerinin bir bölümünü çıkartmak adına yapılan bu hizmetin engellenmeye çalışılması hayra olmadığı ap açık ortada.Başta Gençlik il müdürü olmak üzere şube müdürlerine bir çok hatırı sayılır kişinin araya girmesi ve bir çoğununda açtıkları telefonlarını kendilerine açılmadığını hesaba katınca spor’un ve sporcunun kimlere emanet ettiğini sizler tahmin edin.Hayatımın elli yılını spor sahalarında geçiren ve başta Amatör spor olmak üzere yıllarca Profesyonel takımlarda çalışan bir insan olarak özellikle deprem geçirmiş ve nüfusun en az iki yüz bine kadar olan insanlarımızın sorunlardan dolayı il dışında olması ve ekonomik şartlar başta olmak üzer şehrini terk etmeyen ailelerin cuzi ücretler karşısında çocuklarını Yaz spor okullarına yönlendirmelerini engelleyen zihniyetin oturdukları makamın hakkını vermelerini tüm Malatya halkı bekliyor.Şahsım olarak iki kulübün başkanı olmam dolayısıyla hiçbir talebim olmadığı halde kulüplerini zar zor faaliyetlerini sürdürmeye çalışan semt kulüplere bu vebali çok gören insanları vicdanları ile baş başa bırakıyorum.Amatör kulüpler içinde bir elin parmak sayısını geçmeyen kulüplerin hakkını hangi tepki gelse bile sonuna kadar kulüplerimizin hakkını gerek siyasi Anlamda gerekse söylem ve yazılarımla sonuna kadar savunacağımın bilinmesini istiyorum.