Siyaset iddia işidir, siyaset gövde gösterisidir, siyaset en nihayetinde arkandaki kitlelerin rüzgarıyla yelkeni doldurabilme becerisidir. Malatya CHP İl Binası önünde yaşanan trajikomik manzara ise, ana muhalefetin bu kentte bıraktığı iddiayı, rüzgarı ve en acısı da inandırıcılığını çilingir marifetiyle nasıl kapı dışarı ettiğinin resmiydi.

CHP genel merkezinin bitmek bilmeyen kurultay sancıları ve görevden alma furyaları Malatya’ya yansırken, siyaset literatürüne girecek bir skandala imza atıldı. Yeni atanan yönetimin, koskoca bir partinin il binasına gece yarısı adeta bir "operasyon" havasında, çilingir yardımıyla girmesi eski CHP yönetimini ve tabanını adeta küplere bindirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte durumdan haberdar olan CHP üyelerinin, "ele geçirilen" parti binasını geri almak ve tepkilerini ortaya koymak adına il başkanlığı önünde toplanması son derece doğaldı. Tepki büyüktü, öfke doluydu ama ortada çok daha büyük bir fiyasko vardı: Tarihi bir sayısal yetersizlik!

Malatya gibi bölgenin kilit bir kentinde, ana muhalefet partisinin il başkanlığı adeta gasp ediliyor ama kapının önünde toplanan insan sayısı bir elin parmaklarını güç bela geçiyor. Kendi partililerinin, delegelerinin ve yıllarını bu ambleme vermiş üyelerin bile kendi içlerinde rahatsız olduğu bu cılız protestoda, meydanda adeta "bir avuç" insanın kaldığı gözlendi. Siyasetin merkezinde olması gereken il başkanlığı, bırakın şehri ayağa kaldırmayı, küçük bir mahalle reaksiyonu bile gösteremedi.

Sormak lazım: Siz oraya halkın iradesini temsil etmeye mi geldiniz, yoksa mülk haczine gelmiş icra memuru gibi kapı kırmaya mı? Gündüz gözüyle, partilinin helalliğiyle girilemeyen o binaya gece yarısı çilingirle girmek ne kadar büyük bir vizyonsuzluksa; buna karşı koymak için meydanda sadece bir avuç insanın toplanabilmesi de o kadar büyük bir siyasi çaresizliktir.

Soruyoruz: Kendi evine çilingirle girilirken güçlü bir tepki örgütleyemeyen, kendi seçmenini dahi o meydana döküp haksızlığa karşı tek bir yumruk olamayan bir yapı, Malatya’nın hangi derdine derman olacak? Depremle yıkılmış, bin bir sorunla boğuşan bu kentin hakkını, kendi kapısının önünde hakkını savunamayanlar mı koruyacak?

Dün o meydanda yalnız bırakılan "bir avuç insan", CHP Malatya siyasetinin eridiğinin ve kendi kalesine attığı golün en net kanıtıdır. Anlayana...