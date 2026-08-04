Hayatı bir satranç tahtası, geleceği ise kontrol edilebilir bir denklem sanıyoruz. Peki, her şeyi yönetme arzusu bize güç mü kazandırıyor, yoksa bizi kendi zihnimizin parmaklıkları arasına mı hapsediyor?

Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar "güvende" olduğunu hissetmek istiyor. Takvimler tutuyor, bütçeler yapıyor, geleceğe dair planlar çiziyor ve hayatın her anını avucunun içinde tutabileceği illüzyonuna sığınıyor. Her şeyi öngörebilmenin, her ihtimali hesaba katmanın zihne getirdiği o sahte konfor alanı, ne yazık ki çağımızın en büyük tuzağına dönüşüyor.

Çünkü hayat, bizim çizdiğimiz cetvellerin ve tuttuğumuz hesapların ötesinde bir akıştır.

Kontrol etme arzusu, temelde derin bir korkunun tezahürüdür: Belirsizlik korkusu. İnsan, sonunu göremediği her patikadan çekinir; avucundan kayıp giden her detayda kendi çaresizliğiyle yüzleşir. Bu yüzden hayatı planlamaya değil, adeta gasp etmeye çalışırız. Ancak unuttuğumuz temel bir hakikat var: Bir rüzgârı avucunuzda sıkmaya çalıştıkça rüzgârı tutamazsınız, sadece elinizi yorarsınız. Her ayrıntıyı kontrol altında tutma çabası da insana güç kazandırmaz; aksine zihni sürekli bir teyakkuz hâlinde tutarak ruhu tüketir.

Bugün adına "kaygı çağı" dediğimiz bu dönemin en temel sancısı işte tam olarak burada yatıyor. İnsan, kendi kurduğu planların kölesi hâline geldi. Ufacık bir sapma, hesaba katılmayan tek bir detay ya da planların dışında gelişen küçücük bir belirsizlik, koca bir zihinsel yıkıma sebep olabiliyor. Oysa hayatın güzelliği de kusuru da tam olarak o öngörülemeyen aralıklarda gizlidir. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken, hayatın kendisini yaşamayı kaçırıyoruz. Bir nehrin akışına karşı kürek çekmekten, nehrin bizi götüreceği kıyının manzarasını seyredemez hâle geliyoruz.

Bilgelik, her şeyi yönetebilmekte değil; neyi yönetip neyi yönetemeyeceğini ayırt edebilmekte başlar. Kadim felsefelerin yüzyıllardır söylediği o yalın gerçek bugün hâlâ geçerliliğini koruyor: Rüzgârın yönünü değiştiremezsiniz, ama yelkenlerinizi nasıl ayarlayacağınızı seçebilirsiniz. Dışımızda gelişen olaylar, evrenin ritmi, zamanın akışı ve diğer insanların tercihleri bizim kontrol alanımızın dışındadır. Bizim tek hüküm sürebileceğimiz yer, o olaylara verdiğimiz içsel tepkiler ve duruşumuzdur.

Kabulleniş, bir teslimiyet ya da çaresizlik demek değildir. Aksine kabulleniş, gücün yetmediği yere saygı duymak ve enerjiyi dönüştürülebilecek olana yönlendirme olgunluğudur. Hayatı kendi iradesine bükmeye çalışan insan kırılır; ama bir sarmaşık gibi şartlara esneyebilen, akışa uyum sağlayan insan ayakta kalır.

Belki de modern insanın öğrenmesi gereken en zor ders budur: Avuçlarını açmak ve kontrolü biraz olsun serbest bırakmak. Geleceğin belirsizliğinde boğulmak yerine, anın getirdiği sürprizlere yer açmak... Çünkü hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerin toplamıdır. Ve zihin, kontrol etmeyi bıraktığı an özgürleşir.