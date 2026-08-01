Son dönemde Maşallah Efsane Malatyaspor severler türemeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Merkez İlçe Belediye Başkanlarının başta futbol olmak üzere spor ve spor tesislerin ilgi ve alakaları çoğalınca önlerini kesmek için birileri maalesef düğmeye basmış durumda.

Yıllardır transfer tahtası kapalı olan ve zamanla farklı yönetimler ile yaşatılmaya çalışılan Efsane nasıl oldu şimdi kıymete bindi. Birileri Belediye kanadında istedikleri ilgi ve alakayı görmedikleri ve şu an mevcut spor sorunları için kendilerine danışılmadığı ve işin içerisine koymadıklarından nasıl gündemde kalırız ve nasıl yapılan çalışmalara çomak sokarız onun peşinde oldukları aşikar. Beyler size, Efsane Malatyaspr kulübünün transfer tahtasını açtınız ve küllerinden doğması için elinizi ve gövdenizi taşın altına kodunuz kim engel oldu. Kulübün şu an başında bir başkanı var. Uzaktan gazel okumayın gidin kendisi ile görüşün ve borçları biz kapatacağız ve Efsaneyi Küllerinde yeniden doğması için elimizden geleni yapacağız deyin bakalım size kim engel olacak. Yok efendim Efsanenin ismini ve logosunu başka kulübe verilmesi yanlış gibi söylemlere girmekle sadece kendinizi ve sizin gibi düşünen bir azınlığın dışında yanınızda kimseyi bulmanız mümkün değil. Evet baylar size küçük bir örnek; Aliağa spor kulübü ismini değiştirip Göztepe olarak şu an liglerde fırtına gibi esmiyor mu? Allah’ın bir kulu çıkıp kardeşim bu Göztepe değil, Aliağa spor kulübü demedi. Yahu ne olur Efsane Malatyaspor ismi ve Logosunun olduğu bir takımın profesyonel ligde olması sizleri neden bu kadar rahatsız etti anlam veren varsa ortaya çıksın. Ya çıkın borçları sıfırlayın ve Efsaneyi sizin deyiminizle küllerinden yeniden yeşertin, yoksa sonsuza kadar susun ve yapılacak işlere çomak sokmayın. Son olarak size şunun hatırlatırım. Malatya ve Malatya Futbolu üzerinde artık isimi yapma ve çıkar sağlamak dönemi geçti. Çünkü bu filmi Malatya halkı çok izledi hatırlatırım.