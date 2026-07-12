TFF Her dönemde faklı projeler ile Amatör futbol üzerinde deney yapmaya devam ediyor. Önce oyuncu kontenjan sendromu arkasında statü belirsizliği derken 2026-2027 futbol sezonunda bölgesel lig takımlarını sıkıntıya koyacak yeni bir darbe ile sezon başlamadan ülke bazında birçok kulübün bölgesel lige katılmaması için iki milyonluk zorunlu bir darbe ile kulüpleri zor duruma sokarak ismi Bal statüsü zehir olan bu ligin ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğunu kendileri tescil etmiş oldu.

Yıllardır birçok spor adamının tartıştığı bölgesel lig statüsünün Avrupa örneği gibi 4.lig olmasının kulüplerin ekonomik olarak kişilere bağımlı olmalarının önünü keserken özellikle oyuncu yetiştirmek ve üst liglere oyuncu çıkartmak adına lokomotif görevi yapması sağlanırdı.

Yayın ve iddia gelirleri ile belirli bir bütçeye sahip olmaları ve kulüplere oyuncu alımları ile bir limit belirleyerek tüm kulüplerin aynı oranda ve eşit güçte mücadele etmenin ülke futbolu adına daha sağlıklı bir yapı olurdu. Ancak TFF her sezon şapkadan Tavşan çıkartır misali deneme yalama usulü ile kulüpleri zor duruma düşürerek sezon başlamadan tüm takımların motivasyonlarını sıfır seviyesine düşürmüştür. Amatör futbolun güçlenmesi ekonomik katkı ve mali dengenin oluşması ile olur.Haftada iki ve ya üç idman yaparak kısır bir döngü içerisinde olan ülke futbolunun bir adım ileri gitmesi mümkün değil. TFF Bölgesel lig yerine 4.lig statüsünü getirecek veya bölgesel lig kurulmadan önceki eski Amatör statü ile şampiyonları belirleyip ülke çapındaki gurup müsabakaları sonucunda ilk altı ya giren takımları 3.lige alması sağlanacak.

Amatör müsabakalar bölgesel olmalı ki ekonomik denge göz önüne alınarak statü ve gruplandırma adil bir şekilde sağlanmalıdır. Şayet çözüm üretilmez ise bu sezon en az yirmi veya yirmi beş takımın Bölgesel lige katamayacağı şimdiden ülke bazında konuşulurken, tek Çözüm TFF’nin kalıcı ve adil bir çözüm ile Amatör kulüplerin yanında olduğunu göstermelidir.