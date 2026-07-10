Her şehrin bir geçmişi vardır. Ama bazı şehirler, yaşadıklarıyla sadece geçmişlerini değil, geleceklerini de yeniden yazmak zorunda kalır.

Malatya bugün tam da böyle bir dönüm noktasında duruyor. Geride kalan acıları yok saymadan, onlara teslim de olmadan, geleceğine yeni bir yön vermeye çalışıyor. Bazen yeniden başlamak, kaldığın yerden devam etmek değil; yaşadıklarından öğrenerek bambaşka bir yol çizmektir.

Deprem, geride derin izler bıraktı. Kayıplar yaşandı, hayatlar değişti, şehir büyük bir sınavdan geçti. Fakat bugün önümüzde duran asıl soru şu….Malatya’yı yalnızca yeniden mi inşa edeceğiz, yoksa geleceğin ihtiyaçlarını gözeten, daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir şehir mi kuracağız?

İşte bu soruya vereceğimiz cevap, Malatya’nın yeni hikayesini yazacak.

Çünkü şehirler yalnızca binalardan ibaret değildir. Onları yaşatan; kültürü, üretimi, eğitimi, sanatı, çocukların neşesi, gençlerin hayalleri ve insanların birbirine duyduğu güvendir. Bir şehir, bütün bunlar birlikte var olduğunda gerçekten ayağa kalkar.

Bugün yükselen her bina, yalnızca bir yapıyı değil; aynı zamanda yeni bir anlayışı temsil etmelidir. Daha planlı mahalleler, daha güvenli yapılar, daha fazla yeşil alan, kültür ve sanatın hayatın içinde olduğu yaşam alanları… Yeniden yapılanma, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünerek şekillenmelidir.

Ancak asıl mesele, yeniden yapılanmanın ötesine geçebilmektir. Çünkü şehirler sadece inşa edilmez; geliştirilir, üretilir ve yaşatılır.

Peki, bir şehrin geleceğini gerçekten ne belirler?

Güçlü bir ekonomi… Nitelikli eğitim… Üreten bir sanayi… Tarımına sahip çıkan bir anlayış… Kültür ve sanata değer veren bir yaşam… Gençlerin hayallerini başka şehirlerde değil, kendi memleketlerinde kurabildiği bir gelecek…

İşte gerçek kalkınma budur.

Malatya, tarih boyunca üretmeyi bilen bir şehir oldu. Bereketli toprakları, dünyaya açılan kayısısı, girişimci insanı ve köklü kültürüyle her zaman Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olmayı başardı. Şimdi ise önünde yeni bir fırsat var. Bu kez sadece yaralarını sarmak için değil, geleceğin şehirlerinden biri olabilmek için.

Belki de yeniden yapılanmayı sadece bugünün ihtiyaçlarıyla değerlendirmemeliyiz. Bugün attığımız her adım, elli yıl sonra nasıl bir Malatya’da yaşayacağımızın da cevabını verecek. Bu yüzden kurulacak her mahalle, açılacak her okul, oluşturulacak her park, dikilecek her ağaç ve hayata geçirilecek her proje; geleceğe bırakılmış bir mirastır.

Artık şehirler yalnızca yollarıyla ya da yüksek binalarıyla yarışmıyor. Yaşam kalitesiyle, çevreye duyarlılığıyla, teknolojiyi kullanma becerisiyle, kültürel zenginliğiyle ve insanına sunduğu imkanlarla öne çıkıyor. Malatya’da bu dönüşümün bir parçası olabilir, hatta öncüsü olabilir.

Çünkü yeniden başlamak, eskiyi olduğu gibi geri getirmek değildir. Yeniden başlamak; eksiklerden ders çıkararak daha iyisini kurabilme cesaretidir.

Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geçmişten aldığımız derslerle yarını şekillendirebiliriz. Acıyı unutamayız; zaten unutmamalıyız da. Çünkü hafıza, geleceği doğru inşa edebilmenin en sağlam temelidir.

Bir şehri sevmek, sadece onun güzel günleriyle övünmek değildir. Eksiklerini konuşabilmek, sorunlarına çözüm aramak ve yarınları için sorumluluk almaktır. Gerçek aidiyet de tam burada başlar.

İnanıyorum ki Malatya bunu başarabilecek birikime ve güce sahip. Çünkü bu şehrin en büyük zenginliği yalnızca toprağı ya da binaları değildir. En büyük zenginliği, her zorluğa rağmen üretmekten vazgeçmeyen, dayanışmayı bilen ve umudunu koruyan insanlarıdır.

Belki yıllar sonra Malatya’dan söz edilirken, sadece büyük bir deprem yaşamış bir şehir olduğu anlatılmayacak. Asıl anlatılacak olan; yaşadığı büyük acıyı aklıyla, ortak iradesiyle ve geleceğe olan inancıyla bir dönüşüm fırsatına çevirebilmiş olması olacak.

İşte o zaman bu şehir, sadece yeniden kurulmuş olmayacak. Aynı zamanda kendini yeniden tanımlamış, geleceğini yeniden şekillendirmiş ve umudunu yeniden büyütmüş olacak.

Çünkü bazı şehirlerin hikayesi, yaşadıklarıyla sona ermez. Tam aksine, en güçlü hikayeleri tam da orada başlar.