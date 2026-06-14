Dünya kumasına yirmi dört yıl sonra gitmeyi başaran Milli takımın ilk müsabakasında Avustralya’ya mağlup olması gerek sosyal medyada gerekse sözlü ve yazılı medyada büyük eleştiri konusu olması klasik taraftar profilini tekrardan ortaya koymuştur.

En fazla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu Milli Takımın Dünya kupasına katılma sürecindeki katkının hiç mi önemi yok. Başta Teknik direktör Montella olmak üzere takımın Kerem başta olmak üzere birçok oyuncusuna yapılan acımasızca eleştiri şahsım olarak kabul edemiyorum. Oyunsal anlamda topun Milli takımda olma oranı yüzde yetmiş seviyesinde iken yapılan acımasız eleştirinin ne anlamı var. Rakip takımın oyunsal anlamda Milli takımımızın geniş alan bulmasında savunma aksiyonlu oynaması ve biz gol bulmaya çalışırken sürpriz bir gol sonrasında Avusturalya için tam aranan bir skor ortaya çıkmış oldu. Milli takımımızın sürekli rakip alanda olması mecburiyeti karşısında kalabalık bir savunma hattı oluşturan Avusturalya bizi gol kaçırmamız sonrası sürpriz bir kontratak’ta ikinci golü bulması tamamen Milli takımın oyun stratejisini bozmasına sebep oldu. Hata yok muydu. Tabi ki Kenan ile başlanmaması en büyük hataydı.

Kenan’ı oyuna alıp Barış’ın oyundan alınması bence en önemli hatalardan biriydi. Mağlup olan bir takımın savunma oyuncusunu oyuna alması tamamen Montella’nın en büyük hatalarından biriydi. Takım oyuncularımız Avustralya takımına göre daha kaliteli ve piyasa yüksek olan oyuncular. Her şeye rağmen taktik olarak Milli takımımızı çözen Avustralya’yı kutlarken alınan mağlubiyet tamamen Montella’ya yazılır. Sonuç olarak Milletimizi Dünya kupasında temsil eden Milli takımımıza her şeye rağmen destek olmamız lazım.Dünyanın en kaliteli ekibi Brezilya Fas takımına puan vermedi mi? Hatasıyla sevabıyla yıllar sonra Milletimizi Dünya kupasında temsil eden Milli takımımızı yürekten kutlarken. Bunun bir savaş değil spor olduğunun altını çizerken diğer müsabakalarda iyi sonuçlar almamız temennisi ile…