Malatya’nın zengin ve köklü mutfak kültüründe, bazı lezzetler vardır ki onları hiçbir pastanenin vitrininde ya da restoranın menüsünde bulamazsınız. Sadece ev mutfaklarında, kuşaktan kuşağa aktarılan gizli defterlerde yaşarlar. İşte özellikle kandillerde, dini gecelerde ve manevi değeri yüksek özel günlerde Malatya evlerinden yükselen o huzur dolu kokunun sırrı, tam da böyle bir tarife dayanıyor: Malatya Usulü Fış Fış Tatlısı.

Dışarıdaki dev ticari rakiplerine, tulumbacılara ve lokmacılara çıtırlığıyla meydan okuyan bu asırlık ev mirası, maya bekleme derdi olmadan şipşak hazırlanıyor. Az malzemeyle dev bir tabak dolusu mutluluk sunan, lokmayı andıran ama yoğurtlu özel dokusuyla fark yaratan gerçek Malatya fış fış tatlısı nasıl yapılır? İşte nesillerdir elden ele gezen, kıvamı garantili o asırlık formül…

MALATYA USULÜ FIŞ FIŞ TATLISI İÇİN MALZEMELER

Malatya’nın geleneksel ev ölçülerine sadık kalınarak hazırlanan malzeme listesi şu şekildedir:

3 adet yumurta

yumurta 3 yemek kaşığı yoğurt

yoğurt 3 servis kaşığı un

un 1 çay kaşığı karbonat

karbonat Kızartmak için: Sıvı yağ

Şerbeti (Şurubu) İçin:

2 su bardağı toz şeker

toz şeker 2 su bardağı su

su 1/4 adet limonun suyu

ADIM ADIM FIŞ FIŞ TATLISI YAPILIŞI

1. Adım: Şerbeti Kaynatıp Soğutun Malatya fış fış tatlısının en büyük püf noktası, hamurunun sıcak, şerbetinin ise tamamen soğuk olmasında gizlidir. Su ve şekeri uygun bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin, birkaç dakika sonra ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın.

2. Adım: Hamuru Şipşak Çırpın Derin bir kapta yumurta, yoğurt ve karbonatı pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın. Ardından unu azar azar ilave ederek karıştırma işlemine devam edin. Elde etmeniz gereken kıvam, tam olarak akışkan bir kek hamuru kıvamında olmalıdır.

3. Adım: Yağda "Fış Fış" Kabartın Çukur bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice ısıtın. Yağ tam anlamıyla kızgınlaştığında, hazırladığınız akışkan hamurdan bir yemek kaşığı yardımıyla parça parça alarak kızgın yağa bırakın. Hamurlar yağın içine girer girmez fış fış kabarıp asıl şeklini alacaktır. Altın sarısı olana kadar arkalı önlü kızartın.

4. Adım: Soğuk Şerbetle Buluşturun Kızaran sıcak hamurları yağdan alır almaz bekletmeden soğuk şerbetin içine atın. Hamurların şerbeti iyice çekmesi için birkaç dakika şerbetin içinde alt üst edin. Şurubunu çeken tatlıları servis tabağına alın, tencerede kalan fazla şerbeti de üzerine gezdirerek servis edin.

Malatya'da özellikle kandil gecelerinde komşulara, eşe dosta ikram edilen bu eşsiz tatlıyı, servis ederken üzerine dövülmüş Malatya cevizi ya da hafifçe tarçın serpiştirerek lezzetini ve sunumunu daha da zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!