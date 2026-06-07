Malatya’da hava zaman zaman yağmurlu olsa da haziran ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının iyice artması, ev hanımlarını harekete geçirdi. Yaz mevsimini karşılamaya hazırlanan ve kışlık eşyalarını kaldırmak isteyen vatandaşlar, il genelinde geleneksel bir temizlik seferberliği başlattı.

Kış aylarının bitişiyle birlikte evlerdeki ağır yorganlar, battaniyeler ve halılar dışarı çıkarıldı. Malatya'nın dört bir yanında sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik mesaisinde akaşam saatlerine kadar devam etti.

Kışlıklar Yıkanıp Kaldırılıyor: Çetin geçen kışın ardından saklanacak olan yorganlar ve battaniyeler titizlikle yıkanarak kışlık bölmelere kaldırılmak üzere hazırlandı.

Yün Yıkama Mesaisi: Kültürümüzün en köklü geleneklerinden biri olan yün yıkama için kadınlar bir araya geldi. Yünler büyük leğenlerde yıkanarak iplere serildi.

"YAZ GELDİ, ADET YERİNİ BULDU"

Komşularıyla bir araya gelerek temizlik yapan vatandaşlar, bu geleneğin kendilerine enerji verdiğini söylüyor.

Yaz temizliğinin Malatya'da bir klasik olduğunu belirten mahalle sakinleri,

"Yaz geldi, havalar çok ısındı. Artık kışlıkları kaldırma vakti. Biz de adet olduğu üzere yünlerimizi çıkardık, halılarımızı köpürterek yıkadık. Hem evlerimiz temizleniyor hem de komşularla bir araya gelip sohbet ediyoruz"

diyerek yaşanan hummalı telaşı anlattılar.