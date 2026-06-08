Paylaşılan resmi verilere göre, Malatya’da ikamet eden kadınların ilk çocuklarını kucaklarına alma yaşındaki kararlı yükseliş, 2020-2025 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte net bir şekilde tablolara yansıdı. Kentteki ortalama anne yaşının yıllara göre değişimi şu şekilde gerçekleşti:

DURAĞAN BAŞLANGIÇ (2020-2021)

Malatya'da ortalama anne yaşı 2020 ve 2021 yıllarında 27,1 seviyesinde sabit kalarak değişmedi.

SÜREKLİ ARTIŞ TRENDİ (2022-2024)

Yükseliş trendinin başladığı 2022 yılında ortalama yaş 27,3'e, 2023 yılında 27,4'e ve 2024 yılında ise 27,7'ye ulaştı.

ZİRVE NOKTASI (2025)

Son açıklanan verilere göre, 2025 yılında Malatya'daki ilk doğum yaşı 27,9 ile dönem içindeki en yüksek seviyesini gördü.

UZMANLAR NE DİYOR?

Malatya’da ilk doğumdaki ortalama anne yaşının 27,1’den 27,9’a yükselmesi, Türkiye genelindeki sosyo-ekonomik değişimlerin, eğitim süresinin uzamasının ve kadınların iş hayatına daha aktif katılımının kent özelindeki bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, evlilik ve kariyer planlamalarındaki bu değişimin önümüzdeki yıllarda da ilk doğum yaşını yukarı taşımaya devam edebileceğini öngörüyor.