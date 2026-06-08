Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılında tüm terör örgütlerine yönelik koordineli operasyonlar gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin sahada nokta atışı hamleler yaptığını gösteren verilerin detayları şu şekilde:

OPERASYON SAYILARI

2025 yılında 33 olan toplam operasyon sayısı, 2026 yılında yüzde 12'lik bir azalışla 29 olarak kayıtlara geçti.

EMNİYET VE JANDARMA DAĞILIMI

Toplam 29 operasyonun 18’ini Emniyet, 11’ini ise Jandarma ekipleri başarıyla neticelendirdi.

GÖZALTILARDA İKİ KAT ARTIŞ

Yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde gözaltı sayısı, 2025 yılındaki 39 seviyesinden yüzde 100 artış göstererek 2026 yılında 78’e yükseldi. Bu gözaltıların 71'i Emniyet, 7'si ise Jandarma bölgelerinde gerçekleşti.

YARGI SÜREÇLERİ VE ADLİ SONUÇLAR

Terör örgütü üyelerine yönelik adli mekanizma da hızla işletildi. 2025'te 9 olan tutuklu sayısı yüzde 144 artarak 22’ye (Emniyet: 16, Jandarma: 6) ulaştı. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı ise yüzde 275 gibi rekor bir artışla 12'den 45'e çıktı.