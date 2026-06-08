Malatya’da vizyon projelerden biri daha gerçeğe dönüştü. "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında; Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) düzenlenen törenle açıldı.

Merkezde gençlere ve kadınlara; yapay zekâ, robotik kodlama, veri analizi, e-ticaret, yazılım geliştirme, dijital tasarım ve dijital pazarlama gibi geleceğin en popüler alanlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

"GENÇLİĞE YATIRIMIMIZ 4 MİLYAR LİRAYA ULAŞACAK"

Açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin sadece binalarla değil, gençlerin enerjisiyle yeniden ayağa kalktığını vurguladı. Yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Dijital Gençlik Merkezi de bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Gençlerimizin hizmetine böyle bir merkezi sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Burada yalnızca gençlerimiz değil, kadınlarımız da çeşitli eğitim ve gelişim programlarından faydalanıyor. Özellikle e-ticaret alanında verilen eğitimler sayesinde kadınlarımızın ürettikleri el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlanıyor. Merkezimizde bilgi teknolojileri, robotik kodlama, yapay zekâ, veri analizi, e-ticaret, dijital tasarım, dijital pazarlama ve yazılım geliştirme gibi geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler veriliyor. Eylül 2025'ten bu yana devam eden eğitim programlarımız sayesinde 220 gencimiz temel bilgisayar eğitimlerinden yapay zekâ uygulamalarına kadar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Bu merkez, Malatya Büyükşehir Belediyemizin gençlere yönelik kapsamlı yatırım vizyonunun bir parçasıdır."

Yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı içerisinde gençliğe yönelik yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şehrimizin dört bir yanında gençlik merkezleri, spor alanları ve eğitim tesisleri inşa ediyoruz. Çünkü şehirleri yalnızca binalarla inşa edemezsiniz. Şehirlere ruh veren gençlerdir. Eğer gençlerimizi geleceğe hazırlamazsak, yaptığımız fiziki yatırımlar eksik kalır. İnşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni projelerle bu yatırımların toplam büyüklüğünü 4 milyar liraya ulaştıracağız. Yarı olimpik yüzme havuzlarıyla donatılmış büyük spor complexesleri, mahalle ölçeğinde gençlik merkezleri ve kadın eğitim merkezleriyle Malatya'nın her köşesinde sosyal gelişimi desteklemeye devam edeceğiz. Yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla kadın kooperatiflerimizle birlikte yürüttüğümüz e-ticaret eğitimleri de başarıyla sürüyor. Aynı zamanda gençlerimizin istihdam süreçlerini desteklemek için özel sektör temsilcileri ve firmalarla iş birlikleri geliştiriyor, staj ve iş imkânlarını artırmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Bir yandan depremin yaralarını sararken, diğer yandan gençlerimizin geleceğini inşa ediyoruz. Bugün artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Malatya yeniden ayağa kalkmıştır. Şehrimizin neresine giderseniz gidin, yürütülen çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini görebilirsiniz. Bizler gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarken, onları bilimle, teknolojiyle, sporla ve eğitimle buluşturacak yeni kapılar açıyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız bu Dijital Gençlik Merkezi de bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir."

"MALATYA EN KRİTİK VE EN ÖNEMLİ ORTAĞIMIZ"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İş birliği Daire Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise projenin önemine değinerek Malatya’nın bu süreçteki lider rolünü övdü:

"Proje kapsamında 45 pilot belediye belirlendi. Bu kapsamda Malatya en kritik en önemli ortağımız biri. Güçlü iş birliği için teşekkür ediyorum. Bu proje neden önemli? Çünkü gençlere yapılan bir yatırım. Malatya'nın genç nüfusu büyük bir potansiyel ve umut taşımaktadır. Bu anlamda onların geleceğine yatırım yapacağız. Bu vesileyle, Malatya Büyükşehir Belediyesine projeye sağladıkları güçlü sahiplenme ve liderlik, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve Türkiye Belediyeler Birliğine güçlü iş birlikleri ve kararlı destekleri için teşekkür ediyorum."

ULUSLARARASI DESTEK VE SOMUT ADIMLAR

Açılışta söz alan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Türkiye’nin dijital dönüşümünün hızla ilerlediğine dikkat çekerken; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ise merkezle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Malatya Dijital Gençlik Merkezi yalnızca bir fiziki yatırım değil, merkez aynı zamanda yerel yönetimlerin değişen rolüne verilmiş somut bir cevaptır."

Protokol konuşmalarının ardından, merkezde daha önce eğitim almaya başlayan ve kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Yoğun katılımla gerçekleşen kurdele kesim merasiminin ardından DİGEM resmen hizmete açıldı.