Yüksek Seçim Kurulunun 2026/158 sayılı kararı kapsamında, ölüm, istifa veya farklı nedenlerle boşalan yerel yönetim kadroları için tüm yurtta ara seçim heyecanı yaşanıyor. 2972 sayılı Kanun’un "boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılır" hükmü uyarınca, 7 Haziran 2026 Pazar günü (bugün) sandıklar kuruldu. Türkiye genelindeki seçime paralel olarak Malatya’nın 3 kritik ilçesinde de mahalle sakinleri muhtarlık yarışı için oylarını kullanıyor.

MALATYA’DA SEÇİM HEYECANI

Malatya'da Seçim Hareketliliği Malatya genelinde seçimin kalbi; Battalgazi, Hekimhan ve Darende ilçelerinde atıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık alanlarında yoğunluk oluştu. Muhtar adaylarının mahalle sakinlerini çekebilmek için haftalardır yürüttüğü çalışmalar, bugün kurulan sandıklarda seçmen iradesiyle sonuca bağlanıyor.

HANGİ MAHALLELERDE SEÇİM VAR?

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi, Darende ilçesine bağlı Kılıçnağı Mahallesi ile Hekimhan ilçesine bağlı Karaköçek Mahallesi’nde bugün seçim yapılıyor.

362 MAHALLEDE MUHTARLIK VE İHTİYAR HEYETİ ARA SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

YSK’nın Ara Seçim Kararının Detayları YSK tarafından yayımlanan resmi genelgeye göre, 2972 sayılı Kanun gereğince mahalli idareler genel seçimine bir yıldan az bir süre kalmadığı için bu ara seçimlerin yapılması yasal bir zorunluluk olarak uygulandı. Kurulun aldığı kararlar çerçevesinde:

Yurt genelinde ölüm veya istifa gibi nedenlerle boş kalmış tam 362 mahallede muhtarlık ve ihtiyar heyeti ara seçimi gerçekleştiriliyor.

3 İLDEKİ (TOKAT, GÜMÜŞHANE, NEVŞEHİR) 6 BELDEDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ VAR

Muhtarlıkların yanı sıra Türkiye genelinde 3 ildeki (Tokat, Gümüşhane, Nevşehir) 6 beldede belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Seçim güvenliği ve veri senkronizasyonu için tüm süreçler Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden entegre olarak takip ediliyor.

Malatya’da oy verme işlemleri, YSK’nın belirlediği yasal saat dilimleri içerisinde sorunsuz bir şekilde ilerliyor. İlçe Seçim Kurulları koordinasyonunda okullarda kurulan sandıklarda, emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Akşam saatlerinde sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte Battalgazi, Hekimhan ve Darende’deki 3 mahallenin yeni muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri resmen netlik kazanmış olacak.