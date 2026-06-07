Gözler TOKİ’nin haziran ayı yatırım hamlesine çevrildi. Konut üretiminin ve kentsel gelişimin hızla devam ettiği Malatya’da, mülkiyeti TOKİ’ye ait çok sayıda değerli arsa açık artırma usulüyle satışa çıkıyor. Yatırımcıların merakla beklediği ihale süreci, 24-25 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10.30'da eş zamanlı oturumlarla başlayacak. Hem fiziki salon katılımıyla hem de internet ortamında şeffaf bir teklif yarışı ile gerçekleşecek ihalede Malatya’nın gözde bölgelerindeki güncel arsa fiyatları kalemi kalemine netleşti.

MALATYA ARSA FİYATLARI VE LOT DETAYLARI BELLİ OLDU

Yayımlanan resmi satış listelerine göre Malatya’daki muhammen bedeller, arazinin büyüklüğüne, konumuna ve imar durumuna göre değişiklik gösteriyor. Görsel dokümanlarda yer alan bilgilere göre öne çıkan parsel fiyatları şu şekilde:

1. YEŞİLYURT (İKİZCE MAHALLESİ) KONUT ARSALARI

İkizce bölgesinde ev yapmak isteyenler için küçük ve orta ölçekli konut imarlı arsalar çoğunlukta yer alıyor:

300 metrekarelik standart konut arsaları: Bölgede aynı büyüklükte tam 12 adet arsa (Lot 246'dan 258'e kadar) satışta. Her birinin başlangıç fiyatı 2.124.000,00 TL.

386,88 metrekarelik konut arsası: Lot 259'da yer alan bu biraz daha büyük konut alanının başlangıç fiyatı 2.739.110,40 TL.

2. YEŞİLYURT (İKİZCE MAHALLESİ) GENİŞ TARIM VE PLANSIZ ALANLAR

Yatırımını daha büyük topraklara yapmak isteyenler için alternatifler:

2.247 metrekarelik tarım arazisi (Lot 243): Başlangıç fiyatı 7.159.069,44 TL.

1.766 metrekarelik plansız alan (Lot 244): Bu arsa da fiyatı açık artırma esnasında belirlenmek üzere doğrudan satış listesinde yer alıyor.

3. BATTALGAZİ BÖLGESİ (DEV YATIRIMLIK ARAZİLER)

Battalgazi ilçesinde m2 bazında oldukça büyük, tarımsal nitelikli iki dev arazi listeye girdi:

Çolaklı Mahallesi (Lot 241): 11.947,89 metrekare büyüklüğündeki tarımsal nitelikli plansız alanın başlangıç fiyatı 10.573.882,65 TL.

Söğüt Mahallesi (Lot 242): 12.044,92 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisinin başlangıç fiyatı 12.044.920,00 TL.

MUHAMMEN BEDELE GÖRE KATILIM TEMİNATI ŞARTLARI

Açık artırmaya girecek isteklilerin, talip oldukları her bir arsa için belirlenen muhammen bedel aralığına denk düşen katılım teminatını yatırması zorunlu:

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan arsalar için: 100.000 TL

Muhammen bedeli 2.500.001 - 10.000.000 TL arası olan arsalar için: 500.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan arsalar için: 2.000.000 TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan arsalar için: 3.000.000 TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan arsalar için: 5.000.000 TL

Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan arsalar için: 10.000.000 TL

Muhammen bedeli 500.000.000 TL’den büyük olan dev araziler için: 50.000.000 TL katılım teminatı ödenecek.

İHALE 25 HAZİRAN’DA

Malatya yelpazesindeki arsalar, ihalenin ikinci günü olan 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.30'da (LOT 199-336) oturumunda yeni sahiplerini bulacak.