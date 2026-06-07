Malatya genelinde derin bir üzüntüye yol açan vefat haberleri resmi makamlarca paylaşıldı. 7 Haziran 2026 Pazar günü, kentin sosyal dokusunda iz bırakmış ailelerin büyüklerinin de aralarında bulunduğu toplam 8 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Bugün gerçekleşen defin işlemleri sadece Şehir Mezarlığı ile sınırlı kalmayıp; Akçadağ'ın Aksaray ve Aşağıörükçü mahallelerine, Yeşilyurt'un Çayırköy Mahallesi'ne ve komşu il Elazığ'ın Baskil ilçesine kadar geniş bir bölgeye yayıldı. Vefat eden vatandaşlarımızın aile yakınları, taziyeleri kabul edecekleri adresleri ve cenaze merasimi detaylarını duyurdu.

7 HAZİRAN 2026 MALATYA VEFAT EDENLER VE TAZİYE ADRESLERİ (TAM LİSTE)

1. Lütfiye Boz (77) – Yeşilyurt

Malatya doğumlu, Mehmet ve Zahide kızı Lütfiye Boz, 77 yaşında vefat etmiştir. Medeni hali boşanmış olan merhumenin cenazesi resmi işlemlerin ardından Şehir Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Ailesi ve Yakınları: Gülnur Felek (Kardeşi)

Gülnur Felek (Kardeşi) Güncel Taziye Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 71 Yeşilyurt / Malatya

2. Cemal Güven (93) – Arapgir / Yeşilyurt

Kentin asırlık çınarlarından, Arapgir doğumlu, Etem ve Fatma oğlu Cemal Güven, 93 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Evli olan merhumun defin işlemi Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirilmiştir.

Ailesi ve Yakınları: Mehmet Ucuzal (Damadı)

Mehmet Ucuzal (Damadı) Güncel Taziye Adresi: Özalper Mahallesi, Şehit Subitay Sukut Sokak, No: 1 Yeşilyurt / Malatya

3. Züleyha Benli (77) – Battalgazi

Malatya doğumlu, Emin ve Naile kızı Züleyha Benli, 77 yaşında vefat etmiştir. Medeni hali dul olan merhumenin cenazesi dualarla Şehir Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Ailesi ve Yakınları: Hikmet Ecin (Yeğeni)

Hikmet Ecin (Yeğeni) Güncel Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Ramazan Yiğit Sokak, No: 10 Battalgazi / Malatya

4. Hatice Delil (75) – Akçadağ

Akçadağ doğumlu, Hüseyin ve Fatma kızı Hatice Delil, 75 yaşında vefat etmiştir. Evli olan merhumenin cenazesi kendi memleketinde toprağa verilmiştir.

Defin Yeri Notu: Aksaray Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığı

Aksaray Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığı Ailesi ve Yakınları: Evren Elmas (Torunu)

Evren Elmas (Torunu) Güncel Taziye Adresi: Aksaray Mahallesi, Akçadağ / Malatya

5. Halil Kaya (70) – Battalgazi

Kahta doğumlu, Ahmet ve Ayşe oğlu Halil Kaya, 70 yaşında hayatını kaybetmiştir. Evli olan merhumun cenazesi Battalgazi ilçesine bağlı kırsal mahallede son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Defin Yeri Notu: Alişar Mahallesi, Battalgazi / Malatya Mezarlığı

Alişar Mahallesi, Battalgazi / Malatya Mezarlığı Ailesi ve Yakınları: Bilal Kaya (Oğlu)

Bilal Kaya (Oğlu) Güncel Taziye Adresi: Adıyaman (Aile taziyeleri memleketinde kabul etmektedir).

6. Zeynep Yılmaz (86) – Yeşilyurt

Malatya doğumlu, Musa ve Şehriban kızı Zeynep Yılmaz, 86 yaşında vefat etmiştir. Medeni hali dul olan merhumenin cenazesi Yeşilyurt ilçesine bağlı köy mezarlığında toprağa verilmiştir.

Defin Yeri Notu: Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı Ailesi ve Yakınları: Hasan Yılmaz (Oğlu)

Hasan Yılmaz (Oğlu) Güncel Taziye Adresi: Çayırköy Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

7. Salih Ertaş (61) – Akçadağ

Akçadağ doğumlu, Osman ve Hatice oğlu Salih Ertaş, 61 yaşında vefat etmiştir. Evli olan Ertaş’ın cenazesi aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Defin Yeri Notu: Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığı

Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ / Malatya Mezarlığı Ailesi ve Yakınları: Lütfi Ertaş (Kardeşi)

Lütfi Ertaş (Kardeşi) Güncel Taziye Adresi: Aşağıörükçü Mahallesi, Akçadağ / Malatya

8. Halil Kaygısız (81) – Elazığ Baskil

Zikan doğumlu, Mustafa ve Hatice oğlu Halil Kaygısız, 81 yaşında vefat etmiştir. Evli olan merhumun cenazesi komşu ilçe mezarlığına nakledilerek defnedilmiştir.

Defin Yeri Notu: Baskil / Elazığ Mezarlığı

Baskil / Elazığ Mezarlığı Ailesi ve Yakınları: Mehmet Kaygısız (Oğlu)

Mehmet Kaygısız (Oğlu) Güncel Taziye Adresi: Baskil / Elazığ

Malatya'da 7 Haziran 2026 Pazar günü ebediyete uğurladığımız tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, dost ve akrabalarına sabır ve başsağlığı dileriz.