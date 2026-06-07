Ampute Futbol Süper Ligi’nde sezonun sonuna yaklaşılırken Malatya cephesinde tarihi bir gurur yaşanıyor. Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan kritik 25. hafta mücadelesinde Malatya Büyükşehir Belediye Spor, Şanlıurfa Depsaş Enerji Spor Kulübü’nü konuk etti.

Elazığ bölgesinden Adnan Akbulut ile Gaziantep bölgesinden Ergün Aslan ve Abdulkadir Akbulut hakem üçlüsünün yönettiği nefes kesen karşılaşmada, Malatya temsilcisi sahadan istediğini alarak ayrıldı.

YEŞİLTEPE'DE GOL PERDESİNİ PEDRO AÇTI

Karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle oldukça etkili ve baskılı başlayan Malatya temsilcisi, aradığı golü erken buldu. Henüz 3. dakikada sahneye çıkan Pedro, kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken golün verdiği moralle Şanlıurfa kalesindeki baskısını daha da artıran ev sahibi ekip, 23. dakikada Zülküfcan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, Malatya Büyükşehir Belediye Spor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

ŞANLIURFA UMUTLANDI AMA ZÜLKÜFCAN NOKTAYI KOYDU

İkinci yarıya hızlı ve daha derli toplu başlayan konuk ekip Şanlıurfa Depsaş Enerji Spor Kulübü, 28. dakikada Albert’in attığı golle skoru 2-1’e getirdi ve umutlandı.

Ancak oyunun kontrolünü kısa sürede yeniden eline alan ve rakibine geçit vermeyen Malatya temsilcisi, maçın son dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Zülküfcan’ın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Karşılaşma, Malatya Büyükşehir Belediye Spor’un 3-1’lik net üstünlüğüyle tamamlandı.

AMPUTE FUTBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU İLK 4 ŞEKİLLENDİ

Bu kritik ve altın değerindeki galibiyetle puanını 51’e yükselten Malatya temsilcisi, ligin tamamlanmasına sadece bir hafta kala 4. sıradaki yerini korudu ve ilk dört içerisinde yer almayı garantiledi.

LİGDE 25. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN TABLOSU:

1. Şahinbey Belediye Spor Kulübü: 72 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

72 puanla şampiyonluğunu ilan etti. 2. Başkent Ampute Futbol Gücü Spor: 67 puanla ikinci sırada yer aldı.

67 puanla ikinci sırada yer aldı. 3. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı: 55 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

55 puanla üçüncü sırada bulunuyor. 4. Malatya Büyükşehir Belediye Spor: 51 puanla dördüncü sıradaki yerini koruyarak ilk 4’ü garantiledi.