Malatya’nın en çok tercih edilen mesire alanlarından biri olan Orduzu Pınarbaşı, bugünlerde piknikçilerin değil, iş makinelerinin sesleriyle yankılanıyor. Bölgede aniden başlatılan altyapı çalışmaları, hafta sonunu yeşillikler içinde geçirmek isteyen vatandaşları adeta şok etti.

Piknik yapmak umuduyla alana gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Altyapı çalışmaları kapsamında oturma alanlarının tamamen kaldırıldığı, boru döşeme işlemleri nedeniyle yeşil alanların kazılarak adeta bir köstebek yuvasına çevrildiği görüldü.

Alanda oturacak yer bulamayan yüzlerce kişi, çaresizce parkın hemen karşı tarafında bulunan ateşli piknik alanına akın etti.

YER BULAMAYAN EVİNE DÖNDÜ

Ateşli piknik alanındaki çardak sayısının da yetersiz kalmasıyla mesire alanında tam bir kaos yaşandı. Bazı vatandaşlar çareyi çimlerin üzerine kilim serip oturmakta bulurken, yer bulamayan onlarca aile ise mangal malzemeleriyle birlikte evine geri dönmek zorunda kaldı.

"KIŞIN NEREDEYDİNİZ?"

Yaşanan duruma isyan eden Malatyalılar, yetkililerin zamanlama hatasına sert tepki gösterdi. Parkın en kalabalık olduğu, yaz sezonunun tam ortasında bu çalışmanın başlatılmasını akıl tutulması olarak nitelendiren vatandaşlar şunları söyledi:

"Bu çalışmalar neden kış sezonunda, park boşken yapılmadı?" "Yılın birkaç ayı nefes alabildiğimiz bu güzel alanı yazın ortasında neden kapatıyorsunuz?" "Planlama sıfır. İnsanlar buraya dinlenmeye geliyor ama karşılaştığımız şey toz, toprak ve çukur."

Vatandaşlar, mağduriyetin bir an önce giderilmesini ve çalışmaların hızlandırılarak mesire alanının yeniden eski düzenine kavuşturulmasını talep ediyor.