Malatya'da iç su kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ekolojik dengenin bozulmaması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Haziran ayının ortalarına gelindiğinde denetim vitesini artıran ekipler, kurallara uymayan kaçak avcılara göz açtırmıyor.

Son olarak Malatya'nın Arguvan ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, av yasağına aykırı hareket eden kişilere suçüstü yapılarak idari yaptırım uygulandı.

ARGUVAN'DA EŞ ZAMANLI VE KOORDİNELİ OPERASYON

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaya; Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Arguvan bölgesindeki iç sularda, baraj gölü uzantılarında ve akarsu yataklarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kontrollerde, sulak alanlar didik didik tarandı.

Yapılan sıkı kontrollerde, yürürlükte olan su ürünleri av yasağını hiçe sayarak avcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak avcılık yapan kişilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasal sınırdan idari para cezaları kesilirken, avda kullanılan malzemelere de el konuldu.

30 HAZİRAN'A KADAR SAZANGİLLER AVI TAMAMEN YASAK!

Balıkçıların ve amatör avcıların en çok merak ettiği yasal takvim konusunda yetkililerden net bir uyarı geldi. Malatya ve çevresindeki iç sularda 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller familyasına ait balık türlerinin ticari, amatör veya sportif (olta) amaçlı avlanmasının tamamen yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Balıkların yumurtlama ve üreme dönemini kapsayan bu kritik süreçte yapılacak kaçak avcılığın, bölgedeki balık popülasyonuna ve su altı yaşamına telafisi imkânsız zararlar verdiği vurgulandı.

"DOĞAL ZENGİNLİKLERİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, denetimlerin sadece belirli günlerde değil, 7/24 esasına göre ve tavizsiz bir şekilde süreceği belirtildi.

Su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için vatandaşların da duyarlı olması istenirken, kurallara uymayan, yasak dönemde ağ atan veya olta balıkçılığı yapan kişilerin gecikmeksizin jandarma ya da tarım müdürlüğü hatlarına ihbar edilmesi gerektiği ifade edildi.