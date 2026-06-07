Tasarruflarını enflasyonun yıkıcı etkilerinden izole etmek isteyen Malatyalı yatırımcılar, bankaların kısa vadeli getiri imkanlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Para piyasası uzmanlarına göre, açıklanan yüksek faiz rakamları hem Türk Lirası'nın itibarını güçlendiriyor hem de risksiz yatırım arayan vatandaşlar için korunaklı bir alternatif sunuyor. Bu gelişmeler ışığında vadeli mevduat hesaplarına olan yönelimin artarak devam etmesi bekleniyor.

370 Bin Liralık Mevduatın Malatya'daki Karşılığı

Malatya'daki banka şubelerinde müşteri portföyünü artırma stratejileri faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Özellikle 370 bin Türk Lirası tutarında birikime sahip olan bireyler için 32 gün gibi kısa bir sürede elde edilecek olan net kazançlar hesaplandı. Risk almayı tercih etmeyen ve vade sonunda cebine girecek meblağı net olarak bilmek isteyen mudiler, kurumların sunduğu avantajlı yüzdelik dilimleri değerlendiriyor. Paranın zaman içerisindeki değer kaybını durdurmak maksadıyla tercih edilen bu yöntem, 370 bin TL'lik bir sermaye için önemli bir ek gelir yaratıyor. Bankadan bankaya değişen hesaplama tabloları yatırımcıların bilgisine sunuldu.

Malatya İçin Banka Banka Mevduat Kazançları

Yatırımcının 370.000 TL birikimi üzerinden elde edeceği aylık faiz getirileri şu tablo ile belirlendi:

Akbank: %42,5 faiz oranıyla mevduat hesabına yatırılan paranın net karı 11.373,70 TL, vade sonundaki hesabı ise 381.373,70 TL oluyor. Malatya’da 5 aylık dehşet haritası: 11 ölü, yüzlerce yaralı! İçeriği Görüntüle

Garanti BBVA: Belirlenen %41,5 faiz oranı üzerinden 11.106,08 TL net kazanç elde ediliyor ve toplam bakiye 381.106,08 TL'ye yükseliyor.

QNB: Yüzde 44,5 kazanç marjı ile sağlanan aylık kar 11.115,68 TL olarak gerçekleşirken, anapara 381.115,68 TL seviyesinde kapanıyor.

TEB: %45 oranındaki faiz seçeneği mudilere 11.242,55 TL tutarında gelir bırakıyor. Dönem sonu bakiye 381.242,55 TL olarak kaydediliyor.

ING: %45 faiz kampanyası kapsamında net olarak 11.242,55 TL kazandırarak müşterinin kasasını 381.242,55 TL'ye ulaştırıyor.

Denizbank: Yüzde 43,5 faiz limiti dahilinde işlem gören hesaptan 11.820,48 TL kazanç sağlanıyor ve yekün 381.820,48 TL'yi buluyor.

Yapı Kredi: %43,5 faiz politikası neticesinde oluşan kazanç 10.862,07 TL iken, 32. günün sonunda bakiyedeki tutar 380.862,07 TL değerine çıkıyor.