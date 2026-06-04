Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden en ağır yarayı alan illerin başında gelen Malatya’da, kentin kalbinde ilan edilen rezerv alanlarda inşaat çalışmaları sürüyor. Yıkılan alanların yerinde dönüşümü amacıyla başlatılan projelerde ilk etaplar tamamlanma aşamasına geldi. Battalgazi ilçesinde yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde yüzlerce ailenin beklediği müjdeli haber Malatya Valiliği kanadından geldi.

VALİ YAVUZ TESLİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Battalgazi ilçesindeki rezerv alan projesinin tamamlandığını ilan etti. Vali Yavuz, paylaştığı müjdede şu ifadelere yer verdi:

"Battalgazi Sarıcıoğlu ve Sancaktar mahalleleri 29. Bölge 1. Etap 531 adet konut, 16 adet dükkan ve 2 adet fırın inşaatlarını tamamladık. 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren anahtarları teslim etmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun."

Proje kapsamında sadece depreme dayanıklı ve güvenli konutlar inşa edilmekle kalınmadı; 16 dükkan ve 2 fırın da bölge sakinlerinin hizmetine hazır hale getirildi. 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak planlı anahtar teslim süreciyle birlikte, her iki mahallede de sosyal yaşam yeniden canlanacak.