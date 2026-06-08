Asrın felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın Battalgazi ilçesi Bahçebaşı bölgesinde inşa edilen ve yaklaşık 50 bin kişinin yaşaması beklenen dev TOKİ konutlarında yazın gelişiyle birlikte büyük bir sinek ve böcek istilası baş gösterdi. Orduzu Pınarbaşı Göleti ile çöp ayrıştırma merkezinin ortasında kalan bölgede sineklerden nefes alamayan, pencerelerini dahi açamayan binlerce depremzede, Battalgazi ve Büyükşehir belediyelerini acil ve kalıcı olarak ilaçlama yapmaya çağırıyor.

Asrın felaketinin ardından Malatya’da yaraların sarılması amacıyla Battalgazi ilçesi Bahçebaşı mevkiinde 11 binden fazla konutun inşasına başlanmıştı. Proje kapsamında 5, 6 ve 7. etaplar hak sahiplerine teslim edilirken; 8, 9, 10, 11 ve 12. etapların da tamamlanmasıyla bölgedeki nüfusun kısa sürede 50 bine ulaşması öngörülüyor.

BİNLERCE AİLENİN YENİ YUVASI KABUSA DÖNDÜ

2025 yılının son aylarından itibaren akın akın yeni evlerine taşınan ve zorlu bir sürecin ardından buraya düzen kurmaya çalışan binlerce depremzede, bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte bambaşka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Bölgeyi adeta abluka altına alan sinek ve böcek istilası, TOKİ sakinlerinin yaşam kalitesini hiçe indirdi.

NE PENCERE AÇILIYOR NE NEFES ALINIYOR

Bahçebaşı TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, her boyutta sineğin ve çeşitli haşerelerin evlerin içine kadar girmesinden şikayetçi. Bölgedeki site yönetimlerinin blok içlerinde ve koridorlarda kendi imkanlarıyla yaptığı ilaçlama çalışmaları, duvarların ve zeminlerin simsiyah sinek ölüleriyle dolmasına yol açıyor ancak daire içlerindeki sorunu çözmeye yetmiyor. Sıcak yaz günlerinde dahi cam ve pencerelerini açamadıklarını belirten mahalle sakinleri, sinek istilasının kaynağını bölgenin coğrafi yapısına bağlıyor. Konut alanının hemen alt kısmında yer alan Orduzu Pınarbaşı Göleti ile bölgeye oldukça yakın mesafede bulunan çöp ayrıştırma merkezinin, haşere ve sineklerin üreme noktası haline geldiği ifade ediliyor. Belediye ekiplerinin yaptığı periyodik ilaçlamaların yetersiz kaldığını vurgulayan vatandaşlar, artık isyan noktasına geldiklerini belirtiyor.

"EVLERİMİZDE HAPİS HAYATI YAŞIYORUZ"

Bahçebaşı TOKİ sakinlerinden Ahmet Yılmaz, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Depremin ardından devletimiz bize bu güzel evleri sundu, Allah razı olsun. Geçen kıştan beri buradayız, düzenimizi kurduk derken yazla birlikte bu sinek kabusu başladı. İnanın evde çoluk çocuk sıcaktan kavruluyoruz ama pencereleri açmaya korkuyoruz. Camı araladığımız an içeri irili ufaklı yüzlerce sinek doluyor. Site yönetimi koridorları ilaçlıyor, sabah kalktığımızda her yer simsiyah sinek ölüsü oluyor. Aşağıdaki gölet ve çöp merkezi bu işin kaynağı. Battalgazi Belediyesi’nin buraya özel bir ekip görevlendirip, her gün sabah akşam aralıksız ilaçlama yapması lazım. Yoksa burada salgın hastalık başlayacak."

" BİZ BURAYA DEPREMİN ACISINI UNUTMAYA, TEMİZ BİR NEFES ALMAYA GELDİK"

Aynı bölgede 6. etapta ikamet eden ev hanımı Zehra Demir ise çocuklarının sağlığından endişe ettiğini belirterek yetkililere seslendi:

"Biz buraya depremin acısını unutmaya, temiz bir nefes almaya geldik. Ancak sinekler ve garip böcekler yüzünden balkona bile çıkamıyoruz. Özellikle sivrisinekler çocukları mahvetti, her yerleri yara bere içinde kaldı. Çöp ayrıştırma tesisinin kokusu yetmezmiş gibi bir de sineğini çekiyoruz. Burası 50 bin kişinin yaşayacağı koca bir şehir oluyor artık, köy muamelesi yapmasınlar. Büyükşehir ve Battalgazi belediye başkanlarımızdan rica ediyoruz, lütfen bu sinek istilasına acil bir önlem alın."

ACİL VE KOORDİNELİ ÖNLEM ŞART

Bahçebaşı TOKİ konutlarında yükselen çığlık, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığı bu dönemde yerel yönetimlerin üzerindeki sorumluluğu bir kez daha gözler önüne seriyor. Binlerce insanın göç ettiği ve çok yakında devasa bir uydu kente dönüşecek olan bu bölgede, sivrisinek ve haşere üreme alanları olan gölet çevresi ile çöp ayrıştırma merkezi koordineli bir şekilde kontrol altına alınmadığı sürece bireysel ilaçlamalar yetersiz kalacak. Vatandaşlar, halk sağlığını tehdit eden bu istilanın önüne geçilmesi için hem Battalgazi Belediyesinin hem de Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede geniş kapsamlı, kalıcı ve sıklaştırılmış bir ilaçlama seferberliği başlatmasını bekliyor.