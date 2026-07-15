“Alan Başkanının Malatya’da olması gerekir”…

Mezopotamya dışında devletin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların kökenini ispatlayan bilinen tek arkeolojik alan olan ve ayrıca, bu sürecin ayrıntılı olarak belgelendirildiği, kalıntıların olağanüstü derecede iyi korunduğu, ziyaretçilerin tüm bunları gözleyip deneyim yaşayabildiği tek alan olan Aslantepe’nin Alan Başkanının Malatya dışında olması çok garip değil mi?

Aslantepe höyüğü alan başkanlığı nedir ne iş yapar?

Diye sorduğunuzu duyuyor gibiyim!

İzniniz olursa, çok kimsenin bilmediği bu kavramı biraz açayım…

Alan Başkanı Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarını belirleyip kaynak araştırması yaparak, yıllık bütçe tekliflerini hazırlar…

Aslantepe höyük alanının sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlar…

Aslantepe höyük alanının doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlar…

Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlar ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlar…

…

Dikkat edecek olursanız Aslantepe Alan Başkanının kısaca belirttiğim bu görevlerini; “idare ile birlikte”, “ilgili kurum ve kişilerle işbirliği”, “eşgüdüm”

gibi kavramlarla birlikte anlatmaya çalıştım.

Malatya’da olmayan, Malatya’yı hiç bilmeyen, kazı alanını dahi görmemiş bir alan başkanının bu görevleri layıkıyla ve işbirliği içinde yapacağını söylemek saf dillik olmaz mı?

Alan Başkanlığı için bakanlık tarafından sırf siyasi nedenlerle atanan Alan Başkanının en kısa sürede görevden alınıp yerine Malatya’da ikamet eden, alanı ve şehri bilen birinin atanması Malatya ve Aslantepe’nin geleceği için hayırlı olacağı düşüncesindeyim.

Daha önce Dünya Mirası listesine giren 18 alanın, alan başkanının, alanın olduğu ilden olduğu bilgisini verdikten sonra siyasilerin bu konuya önemle eğilmelerini önemle rica ediyorum…

UNESCO tarafından “Birinin kaybı bile tüm insanlık hafızasının kaybıdır” anlayışıyla koruma altına alınan bu eserimizin daha iyi korunması ve yaşatılması için lütfen bu konuya eğilin…

Selam olsun Malatya’mın güzel insanlarına…