6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da, felaketin ardından gerçekleşen kitlesel göçün izleri atılan adımlarla siliniyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kalıcı konut teslimatlarının hız kazanması, tersine göç dalgasını tetikleyerek şehirdeki nüfus artış hızını yeniden yukarı yönlü bir ivmeye taşıdı. İlk etapta en ağır hasarı alan merkez ilçelerin boşalmasıyla kırsala kayan nüfus, kalıcı konut kuraları çekildikçe eski yerleşim alanlarına geri yerleşiyor. Bu toparlanma süreci, TÜİK verileriyle netleşen Malatya ilçe nüfusları ve kentin demografik seyri hakkındaki araştırmaları da hızlandırdı.

MALATYA'NIN DEPREMDEN SONRA NÜFUSU NE OLDU?

Büyük deprem felaketinin ardından Malatya, binde -89,99 ile nüfus artış hızı en çok düşen şehirlerin başında yer aldı. Ancak aradan geçen süreçte konutların yükselmesiyle şehirde belirgin bir toparlanma trendi başladı. Resmi verilere göre kentin yıllara göre nüfus değişimi şu şekilde gerçekleşti:

2022 (Deprem Öncesi): 812.580 kişi

2023 (Deprem Sonrası): 742.725 kişi (69 bin 855 kişilik tarihi kayıp)

2024: 750.491 kişi (Yeniden yükseliş dönemi)

2025 Sonu (En Güncel Veri): 755.854 kişi

Açıklanan en son veriler, Malatya'nın bir önceki yıla göre yüzde 0,72 oranında nüfus topladığını ve kaybettiği gücünü yavaş yavaş geri kazandığını gösteriyor.

MALATYA'NIN EN KALABALIK İLÇESİ

Deprem süreci, nüfusu şehir içinde tamamen yer değiştirdi. İlk etapta kırsal ilçelere sığınan vatandaşlar, kalıcı konut ve iş yerlerinin teslim edilmesiyle birlikte yeniden merkez ilçelere yöneliyor. Güncel verilere göre Malatya ilçe nüfusları şu şekilde sıralanıyor:

Yeşilyurt: 309.890 kişi (Şehrin en kalabalık ilçesi unvanını koruyor)

Battalgazi: 274.563 kişi (Malatya'nın ikinci büyük merkez ilçesi)

Doğanşehir: 35.947 kişi

Akçadağ: 32.609 kişi

Darende: 25.524 kişi

Hekimhan: 18.015 kişi

Arapgir: 10.214 kişi

Arguvan: 7.106 kişi

Kale: 6.189 kişi

Doğanyol: 4.078 kişi

GERİ DÖNÜŞ HIZLANDI, NÜFUS YÜKSELMEYE BAŞLADI!

Depremin hemen ardından şehir dışına büyük bir göç dalgası yaşandı ve Malatya 2023 yılında tek seferde 102 bin 621 kişi göç verdi. Bu rakamla şehir, toplam nüfusunun yüzde 12,6'sını kaybederek bölgede Hatay'dan sonra nüfusa oranla en çok göç veren ikinci il oldu. 2022'de binde 1,75 olan net göç hızı, deprem yılında binde -87,80'e kadar çakıldı.

Ancak şehir dışında yaşayan ve geri dönme potansiyeli olan devasa bir Malatya diasporası bulunuyor. Türkiye genelinde nüfus kütüğüne kayıtlı 1 milyon 418 bin 666 Malatyalı yaşıyor ve bu kişilerin yüzde 59'u (yaklaşık 832 bin kişi) şu an memleketi dışında ikamet ediyor. Gurbetteki Malatyalıların en çok yaşadığı şehirlerin başında 422 binden fazla nüfusla İstanbul geliyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara (65 bin+), İzmir (41 bin+) ve Mersin (27 bin+) takip ediyor. Konteyner kentlerden kalıcı konutlara geçiş sürdükçe, bu şehirlerden Malatya'ya dönüşlerin daha da artacağı öngörülüyor.